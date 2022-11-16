В Гостином дворе на площадке XVI Международного форума и выставки «Транспорт России» руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков провел рабочие встречи с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым, губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым и губернатором Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном. Стороны закрепили сотрудничество подписанием меморандума о пятилетнем плане развития дорожной сети.

Соглашения включают в себя планы работ по развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, а также искусственных сооружений на них с целью своевременного выполнения пятилетнего плана дорожной деятельности на 2023–2027 годы.

«Отрадно, что в рамках главного делового события транспортной отрасли мы нашли возможность подписать меморандум еще с четырьмя субъектами. Благодарю каждый регион за колоссальную работу по формированию пятилетних программ дорожных работ. Впереди у нас большое количество проектов, которые мы будем поэтапно реализовывать», – отметил руководитель Росавтодора Роман Новиков.

Так, на территории Волгоградской области до конца 2027 года в нормативное состояние планируется привести не менее 57,44% дорог регионального или межмуниципального значения, входящих в опорную сеть, и 85% дорожной сети городских агломераций. Также планируется увеличить долю дорог с допустимой нагрузкой до 11,5 тонн на ведущую ось. Работы развернутся на 19 объектах дорожного хозяйства общей протяженностью 1 019 км.

В настоящее время на территории региона продолжается реализация крупных проектов, среди которых – строительство Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу, строительство обхода Волгограда, реконструкция 3-й Продольной магистрали, продление подъездных путей к отдаленным населенным пунктам.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подчеркнул, что все региональные мероприятия будут синхронизированы с мероприятиями, направленными на развитие транспортных коридоров «Север – Юг» и «Запад – Восток», а также взаимоувязаны с программами развития опорных сетей соседних субъектов РФ.

В Республике Бурятия, согласно подписанному документу, к нормативным показателям приведут пять объектов дорожного хозяйства общей протяженностью более 898 км. Работы проведут на подъезде к городу Улан-Удэ со стороны села Мухоршибирь, а также на участках дорог Улан-Удэ – Романовка – Чита, Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян, Северобайкальск – Даван и Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо.

«Байкальский регион богат водными ресурсами. В самое глубоководное озеро мира Байкал впадает более 300 рек, многие из них несут свои воды с горного хребта и, минуя дороги республики, питают озеро. Особое внимание дорожники уделяют искусственным сооружениям: мостам, путепроводам, а также водопропускным трубам», – подчеркнул глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

В настоящее время на территории региона ведутся масштабные работы по реконструкции моста через реку Переемная и путепровода на 334-м км федеральной трассы Р-258 «Байкал». В следующем году запланировано ввести в эксплуатацию четыре участка капитального ремонта трассы Р-258 «Байкал» общей протяженностью более 30 км, а также четыре мостовых сооружения после реконструкции через реки Клюевку, Толбазиху, Большую Ивановку и Подосиновку.

На региональной сети субъекта в настоящее время также реализуется ряд значимых проектов, среди них – строительство транспортного перехода через реку Уду и Транссибирскую магистраль в черте города Улан-Удэ. Объект возводят в створе улиц Сахьяновой и 3-й Транспортной по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Сооружение протяженностью 202 м свяжет Октябрьский и Железнодорожный районы города, тем самым решив проблему пробок на магистральных улицах. Мостовой переход будет освещен, оборудован камерами видеонаблюдения, водостоками, дорожными знаками.

Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев при подписании меморандума договорились совместно осуществлять комплекс мероприятий в целях достижения показателей развития дорожного хозяйства на территории Хабаровского края с учетом планируемого финансового обеспечения дорожной деятельности. Стороны решили, что в период действия документа, все зафиксированные в нем показатели будут достигнуты, прежде всего, это приведение к нормативному состоянию 50% региональных дорог и 85% дорог, входящих в опорную сеть.

Во встрече Романа Новикова с губернатором Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном также принял участие заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко.

Глава Росавтодора отметил планомерность совместной работы с командой губернатора субъекта как в части федеральной дорожной сети, так и в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Напомним, что в этом году по дорожному нацпроекту в нормативное состояние в Еврейской автономной области приведены 49 объектов общей протяженностью порядка 50 км. С опережением сроков выполнены работы на двух крупных и значимых участках – западном и восточном подъездах к Биробиджану. Их общая протяженность составила 26 км.

Также в этом году отремонтирован очередной участок трассы Биробиджан – Унгун – Ленинское протяженностью 4,3 км. Изначально строительно-монтажные работы планировались на 2023–2024 годы, но за счет средств федерального бюджета, выделенных из резервного фонда Правительства РФ, объект удалось сдать в эксплуатацию раньше.

Работы ведутся и на мосту через реку Икуру, который представлял угрозу безопасности дорожного движения. Между тем, сооружение обеспечивает пропуск транспорта по региональной дороге, выходящей на федеральную трассу «Амур». Здесь проходит большой поток автомобилей: грузовых, легковых и общественного транспорта. Подрядчик уже демонтировал сооружение, для обеспечения бесперебойного движения возвел качественный временный мост и планирует завершить работы в первом полугодии 2023 года.

Ключевым аспектом меморандума является опорная сеть. Напомним, что это совокупность автомобильных дорог общего пользования, их участков, которые обеспечивают бесперебойное движение транспортных средств, логистическую связность территорий Российской Федерации и единство её экономического пространства. Протяженность дорог Еврейской автономной области, входящих в данный транспортный каркас, составляет 632,1 км, из них 353,9 км ‒ федеральная трасса Р-297 «Амур».

Программа дорожной деятельности региона сформирована с учетом необходимости приведения в нормативное состояние до конца 2027 года не менее 85% региональных или межмуниципальных дорог, входящих в опорную сеть. При этом до конца 2024 года не менее 50% всех автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и 85% дорог в крупнейших городских агломерациях должны быть приведены к нормативу.