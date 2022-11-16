Столичная компания приняла участие в создании системы «Автокондуктор» для автоматизации мониторинга работы общественного транспорта. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Столичный производитель идентификаторов для транспортной отрасли совместно с рязанским партнером создал систему «Автокондуктор» для автоматизации мониторинга работы общественного транспорта. Система поможет перевозчикам повысить эффективность работы и увеличить прибыль. «Автокондуктор» создан на базе отечественного программно-аппаратного комплекса на основе нейросети. Он собирает информацию, которая позволит в автоматическом режиме отслеживать и корректировать интервалы движения транспортных средств, оценивать степень их загруженности, формировать отчеты о количестве перевезенных пассажиров и выручке. Помимо этого, аппаратно-программный комплекс анализирует расход топлива и техническое состояние транспортного средства», - приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.

Как отмечается, «Автокондуктор» разработан при участии ведущих отечественных перевозчиков и учитывает основные требования регуляторов. Кроме того, решение успешно прошло тестирование в 12 регионах России и теперь передано для коммерческой эксплуатации, а до конца года планируется запустить пилотные проекты еще в 10 субъектах страны.

«Мы понимаем проблемы, с которыми сталкивается отрасль общественного транспорта, и стремимся предоставлять партнерам прогрессивные инструменты для автоматизации важных процессов», - рассказал директор департамента корпоративных и проектных продаж ISBC Александр Якичев, которого цитируют в сообщении.

Он добавил, что «Автокондуктор» может работать как самостоятельно, так и интегрироваться с информационными системами перевозчика, что позволяет более оперативно контролировать работу общественного транспорта.

В ведомстве уточнили, что группа компаний ISBC является ведущим российским экспертом в области разработки, производства и дистрибуции RFID-продукции для различных отраслей цифровой экономики. Так, собственное производство предприятия позволяет выпускать широкий ассортимент бесконтактных смарт-карт, RFID-наклеек и корпусированных меток всех диапазонов LF, HF и UHF.

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