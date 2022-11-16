Правительство предоставит бизнесу доступ к готовым ИИ-решениям

Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел итоговую стратсессию по внедрению ИИ-технологий в отрасли экономики, в которой приняли участие Министр экономического развития Максим Решетников и Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

По словам Чернышенко, основная задача сегодня по организации перехода отечественной системы искусственного интеллекта к масштабному внедрению – снять все барьеры, которые препятствуют широкому использованию ИИ-технологий в отраслях экономики. Одним из ключевых барьеров остаются сложности доступа разработчиков к наборам данных.

«Правительством уже запущен ряд общих мер поддержки: подготовка кадров для отрасли, поддержка профильных стартапов и шесть отобранных опорных исследовательских центров по приоритетным направлениям развития ИИ. ФОИВ необходимо подготовить перечень решений с учётом специфики каждой отрасли по снятию барьеров, сдерживающих широкомасштабное внедрение ИИ, и представить его в кабмин до конца года. Прошу профильные ведомства совместно с Минцифры, ФКУ «ГосТех» и бизнесом проработать внутриотраслевые механизмы, которые позволят наладить взаимовыгодный добровольный обмен и совместное накопление некоторых видов данных», – заявил Дмитрий Чернышенко.

Зампред отметил, что приоритетные ИИ-решения должны быть включены в отраслевые стратегии цифровой трансформации и перечень проектов индустриальных центров компетенций. Кроме того, необходимо сформировать реестр рекомендованных ИИ-решений и организовать консультирование компаний, которые впервые внедряют искусственный интеллект. Реестр рекомендованных ИИ-решений будет состоять из готовых, проверенных и верифицированных бизнесом ИИ-решений, которые уже можно тиражировать и внедрять в отрасли экономики. Эти проекты были представлены в рамках серии стратегических серий по внедрению ИИ, которые провели Минэкономразвития совместно с Минцифры с отраслевыми министерствами, разработчиками и бизнесом.

Похожий механизм уже есть в нацпроекте «Производительность труда». Кроме того, приоритетные ИИ-решения должны быть включены в отраслевые стратегии цифровой трансформации и перечень проектов индустриальных центров компетенций. Используя этот опыт, Минэкономразвития и Минцифры совместно со Сбером и Национальным центром развития искусственного интеллекта должны до конца года проработать аналогичный механизм для сферы искусственного интеллекта.

«Технологии ИИ зарекомендовали себя во многих отраслях, а инструменты, предоставляемые государством, такие как федеральный проект «Искусственный интеллект», сформировали хороший задел для масштабирования ИИ-решений. Рынок искусственного интеллекта за последние 3 года вырос почти вдвое», - подчеркнул Максим Решетников.

По оценкам экспертов, на текущий момент процент внедрения ИИ-решений в отдельных отраслях доходит до 20%. Планируется, что к 2024 году этот показатель составит не менее 50%.

Благодаря прорабатываемым отраслевым мерам широкомасштабного внедрения ИИ на большинстве российских предприятий в разных регионах должны произойти в ближайшие годы серьёзные изменения. Например, появятся точные системы прогнозирования сбора урожая, интеллектуальные системы планирования необходимых запчастей для технического обслуживания и ремонта промышленного оборудования, системы безопасности домов и придомовых территорий.

В марте Президент Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в России.

В мероприятии, которое прошло в Координационном центре, также приняли участие помощник Президента России Максим Орешкин, первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, а также представители профильных министерств и руководители ведущих отраслевых компаний.