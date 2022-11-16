Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о запуске движения по первому в истории железнодорожному мосту через реку Амур на участке межгосударственной границы в районе населенных пунктов Нижнеленинское Еврейской автономной области и Тунцзян провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики. В рамках запуска движения первый железнодорожный состав совершил переход из России в Китай.

Строительство моста было реализовано в рамках соглашения, заключенного между правительствами Российской Федерации и Китайской Народной Республики в 2008 году. Российский фонд прямых инвестиций совместно с китайскими партнерами профинансировал более 70% от всего бюджета строительства российской части моста. Инвесторами проекта также выступили государственная корпорация развития "ВЭБ. РФ" и РЖД, следует из сообщения РФПИ.

Мостовая часть железнодорожного перехода "Нижнеленинское - Тунцзян" имеет протяженность 2,2 км. Мост рассчитан на поочередный пропуск поездов по колее двух стандартов шириной 1520 мм (Россия) и 1435 мм (Китай). Максимальная пропускная способность мостового перехода составит до 20 млн тонн грузов в год.

"Запуск движения по мосту открывает новый транспортный коридор между Россией и Китаем, который снимает целый ряд существующих инфраструктурных ограничений. Расстояние транспортировки грузов в северные провинции Китая сократится более чем на 700 км по сравнению с существующими маршрутами", - отметили в РФПИ.

Раскрытие потенциала российско-китайского сотрудничества невозможно без развития транспортно-логистической инфраструктуры. КНР - крупнейший торгово-экономический партнер России, товарооборот между двумя странами демонстрирует уверенный рост и уже превысил в текущем году отметку в $150 млрд, прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.