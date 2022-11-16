В Москве с 15 по 17 ноября в Гостином дворе проходит XVI Международный форум и выставка «Транспорт России». Федеральное дорожное агентство традиционно принимает участие в мероприятиях деловой и экспозиционной программы.

XVI Международный форум и выставка «Транспорт России» отражает ключевые события Транспортной недели, включающей серию общероссийских и международных мероприятий по широкому спектру транспортной проблематики. Программа форума разделена на три основных блока. Каждому из них посвящен один день мероприятия: стратегия, перевозки и инфраструктура, международные транспортные коридоры. На выставке «Транспорт России» свои инновационные проекты и разработки представляют 75 экспонентов, которые наглядно демонстрируют новинки и достижения предприятий отрасли. Особое внимание уделяется дорожному хозяйству страны.

На стенде Федерального дорожного агентства представлена интерактивная панель с подробной картой опорной сети автомобильных дорог страны, включающей федеральные трассы, отдельные региональные или межмуниципальные дороги. Их отбирали на основе транспортно-географических критериев, показателей востребованности и социальной значимости, а также с учётом национальных приоритетов и стратегии пространственного развития страны. Напомним, что опорная сеть автомобильных дорог – это совокупность важнейших автомобильных дорог, обеспечивающих устойчивые связи между основными точками генерации транспортного спроса.

Отдельного внимания на стенде заслуживает зона с искусственным интеллектом, который распознаёт речь и имитирует живой диалог, связанный с дорожной тематикой.

Кроме того, на объединенном стенде приоритетных проектов размещена интерактивная карта национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сервис наглядно демонстрирует ход дорожных работ и промежуточные итоги реализации нацпроекта на территории каждого из 84 субъектов-участников. Здесь отражены динамика достижения показателей в целом по стране, информация о планах и о ходе реализации мероприятий в регионах, а также дорожная карта каждого субъекта с конкретными объектами и фотографиями, отражающими положительные перемены на российских дорогах. Помимо этого, данный ресурс позволяет получить данные об общей протяженности дорог в регионах и объемах финансирования мероприятий в отдельно взятом субъекте. Также в режиме онлайн на карте отображается процент достижения основных целевых показателей нацпроекта.

Напомним, что ознакомиться с интерактивным сервисом может каждый житель нашей страны. Карта дорожных работ размещена на интернет-ресурсе нацпроекта в разделе «Карта».

Особое внимание результатам дорожного нацпроекта уделил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков. Накануне глава Росавтодора на объединенном стенде доложил Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину и вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину о текущих результатах и дальнейших векторах развития отечественного дорожного хозяйства.