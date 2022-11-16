СЕГМЕНТЭНЕРГО приглашает посетить свой стенд на выставке Sfitex

Строители хотят сэкономить на кабеле
16 ноября 2022, 15:30
Рубрика: Компании
Метки: СЕГМЕНТЭНЕРГО
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ООО "СегментЭнерго"
30-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты состоится 29 ноября – 01 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ».
На стенде СЕГМЕНТЭНЕРГО будут представлены новые каталоги и образцы продукции:
А так же другой производимой заводом продукции. Специалисты компании с удовольствием проконсультируют вас и ответят на любые вопросы.
Посетив выставку, вы также сможете:
Для получения бесплатного электронного билета необходимо пройти регистрацию на сайте выставки. Используя промокод sf-cabel Вы сможете бесплатно получить электронный билет на сайте Sfitex.ru, без использования данного промокода посещение выставки – платное.
Ждем Вас на стенде 29 ноября – 01 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»!
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