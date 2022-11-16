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СЕГМЕНТЭНЕРГО приглашает посетить свой стенд на выставке Sfitex

СЕГМЕНТЭНЕРГО приглашает посетить свой стенд на выставке Sfitex

16 ноября 2022, 15:30
Рубрика: Компании
Метки: СЕГМЕНТЭНЕРГО
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: ООО "СегментЭнерго"

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Новости компании
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30-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты состоится 29 ноября – 01 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ».

Приглашаем посетить стенд СЕГМЕНТЭНЕРГО J11 в павильоне F

На стенде СЕГМЕНТЭНЕРГО будут представлены новые каталоги и образцы продукции:

А так же другой производимой заводом продукции. Специалисты компании с удовольствием проконсультируют вас и ответят на любые вопросы.

Посетив выставку, вы также сможете:

  • Ознакомиться с широким спектром технических средств и решений для обеспечения безопасности и противопожарной защиты
  • За короткий срок на одной площадке провести переговоры с поставщиками
  • Получить профессиональные консультации технических специалистов

Для получения бесплатного электронного билета необходимо пройти регистрацию на сайте выставки. Используя промокод sf-cabel Вы сможете бесплатно получить электронный билет на сайте Sfitex.ru, без использования данного промокода посещение выставки – платное.

Ждем Вас на стенде 29 ноября – 01 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»!

Источник: ООО "СегментЭнерго"

SEGM
9.42

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