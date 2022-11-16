Участок Р-242 в Свердловской области отремонтируют в 2024 году

В Свердловской области к осени 2024 года капитально отремонтируют участок автомобильной дороги Р-242 «Пермь – Екатеринбург», сообщает RosTender.info. Работы охватят 18 километров. Реконструкция пройдет по проектной документации, разработанной ООО «Дороги Приволжья».

Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» определит подрядную организацию по итогам конкурса. Компании, желающие принять участие в отборе, могут подать свои заявки до первого декабря. С победителем заключат контракт на 4,3 млрд рублей.