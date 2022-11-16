Правительство Москвы утвердило проект планировки территории площадью 6,76 гектара на юго-западе столицы. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Речь идет об участках, расположенных в районе Зюзино на ул. Одесская, вл. 4-6. Территория, которую ожидает комплексная застройка по программе реновации, находится недалеко от станции метро «Нахимовский проспект». Сейчас здесь в основном располагаются автосервисы.

Проект планировки предусматривает строительство жилого квартала для переселения по программе реновации. Общая площадь застройки составит 144 тыс. кв. метров, включая 139,4 тыс. «квадратов» жилья и детский сад на 200 мест, передает портал mos.ru. Чтобы обеспечить будущий квартал инженерно-коммунальной инфраструктурой, проложат сети коммуникаций, построят распределительно-трансформаторный пункт и трансформаторные подстанции.

Реализация проекта позволит создать комфортные условия для проживания свыше трех тысяч человек. Проект планировки подготовили на основании постановления Правительства Москвы от 5 октября 2021 года № 1552-ПП.

Напомним, программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром столицы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей, для ее реализации подобрана 561 стартовая площадка.

Фото: pexels.com