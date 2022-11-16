«Россети Тюмень» завершили подготовку электросетевого комплекса Ханты-Мансийского автономного округа к зиме. В целом плановые показатели работ в регионе перевыполнены на 7%. Объем финансирования проведенных мероприятий составил 1,8 млрд рублей.

Для климата Югры характерна суровая и продолжительная зима. Ветровые нагрузки на энергообъекты в это время года достигают 30 метров в секунду, а температура воздуха может опускаться до минус 60 градусов. В рамках подготовки электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду «Россети Тюмень» выполнили капитальный и средний ремонт 59 силовых трансформаторов, 166 выключателей, заменили 36 опор и укрепили 1249 фундаментов опор воздушных линий. Для снижения риска нарушений электроснабжения из-за возможного падения деревьев на провода компания осуществила расчистку более 3,2 тысячи гектаров трасс ЛЭП от растительности.

«Россети Тюмень» на 100% укомплектовали аварийный запас оборудования и запасных частей. В полной готовности к нештатным ситуациям в регионе находятся 45 аварийно-восстановительных бригад и 147 единиц специальной техники. Персонал полностью укомплектован спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, инструментами, приспособлениями, обеспечен радиостанциями и мобильной связью.

Зона обслуживания «Россети Тюмень» в Югре охватывает около 500 тысяч квадратных километров, на которых проживает более 1,7 млн человек. От сетей компании запитаны объекты ведущих предприятий округа: «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Транснефть». Своевременный ремонт и техобслуживание энергооборудования – залог надежного электроснабжения потребителей в период максимума нагрузок.