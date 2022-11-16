В Якутии построят газовую электростанцию за 395 миллиардов

В Якутии объявлен тендер на создание в Ленске газовой электростанции мощностью 8000 МВт, сообщает RosTender.info .

ООО «Сила Якутии» принимает заявки на участие до 20 декабря, итоги будут подведены в этот же день. Начальная цена контракта – 395 млрд рублей. Победителю предстоит запроектировать, изготовить, а также протестировать и ввести объект в эксплуатацию.

Начало строительства планируется на 2024 год, работы пройдут в два этапа. Первый энергоагрегат будет введен в эксплуатацию в июне 2028 года. Всего планируется построить 16 блоков по 500 МВт.