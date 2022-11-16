В Якутии построят газовую электростанцию за 395 миллиардов

Строители хотят сэкономить на кабеле
16 ноября 2022, 16:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Электроэнергетика Строительство
Источник: Ростендер
В Якутии объявлен тендер на создание в Ленске газовой электростанции мощностью 8000 МВт, сообщает RosTender.info.
ООО «Сила Якутии» принимает заявки на участие до 20 декабря, итоги будут подведены в этот же день. Начальная цена контракта – 395 млрд рублей. Победителю предстоит запроектировать, изготовить, а также протестировать и ввести объект в эксплуатацию.
Начало строительства планируется на 2024 год, работы пройдут в два этапа. Первый энергоагрегат будет введен в эксплуатацию в июне 2028 года. Всего планируется построить 16 блоков по 500 МВт.
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter