Генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили подготовку компании к зиме.

В 2022 году сетевая компания отремонтировала в регионе 250 км ЛЭП и 30 трансформаторных подстанций, заменила более 9 тысяч изоляторов. Энергетики выполнили все работы по подготовке к зиме в срок.

В Кольском районе «Россети Северо-Запад» отремонтировали подстанцию №342, обеспечив дополнительную надежность электроснабжения аэропорта в Мурмашах.

В Терском районе энергетики отремонтировали воздушную линию 110 кВ. Работы повысили надежность электроснабжения отдаленных населенных пунктов на Кандалакшском берегу Белого моря, в некоторые из них можно добраться только вертолетом, по воде или зимнику.

«Мы понимаем, что Мурманская область находится в сложной климатической зоне. С одной стороны – это территория Крайнего Севера, с другой стороны – близость к морю и постоянные циклоны. Поэтому надежность электросетевой инфраструктуры региона на нашем особом контроле. В 2022 году направили на ремонт электросетевого комплекса Мурманской области 527 млн рублей», — отметил Артем Пидник.