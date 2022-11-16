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"Россети Северо-Запад" отремонтировали 250 км линий электропередачи в Мурманской области в 2022 году

Россети Северо-Запад отремонтировали 250 км линий электропередачи в Мурманской области в 2022 году

16 ноября 2022, 14:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Северо-Запад

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Генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили подготовку компании к зиме.

В 2022 году сетевая компания отремонтировала в регионе 250 км ЛЭП и 30 трансформаторных подстанций, заменила более 9 тысяч изоляторов. Энергетики выполнили все работы по подготовке к зиме в срок.

В Кольском районе «Россети Северо-Запад» отремонтировали подстанцию №342, обеспечив дополнительную надежность электроснабжения аэропорта в Мурмашах.

В Терском районе энергетики отремонтировали воздушную линию 110 кВ. Работы повысили надежность электроснабжения отдаленных населенных пунктов на Кандалакшском берегу Белого моря, в некоторые из них можно добраться только вертолетом, по воде или зимнику.

«Мы понимаем, что Мурманская область находится в сложной климатической зоне. С одной стороны – это территория Крайнего Севера, с другой стороны – близость к морю и постоянные циклоны. Поэтому надежность электросетевой инфраструктуры региона на нашем особом контроле. В 2022 году направили на ремонт электросетевого комплекса Мурманской области 527 млн рублей», — отметил Артем Пидник.

«Надежность электроснабжения – принципиально важный вопрос в любое время, особенно сейчас, с учетом реализации проекта развития Мурманского транспортного узла, роста объема промышленного производства в регионе. Наша задача — чтобы и в производстве, в экономике, и у наших потребителей было обеспечено бесперебойное электроснабжение, а если инциденты будут возникать, чтобы они устранялись максимально оперативно, с минимальными рисками», — отметил Андрей Чибис.

Источник: Россети Северо-Запад

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