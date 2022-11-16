 
Модернизация

"Россети" модернизировали главную подстанцию Рязанской области, участвующую также в электроснабжении столичного региона

Россети модернизировали главную подстанцию Рязанской области, участвующую также в электроснабжении столичного региона

16 ноября 2022, 13:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ, МЭС ЦЕНТРА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
334
Авторы и источники / Правообладателям

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Центра завершил реконструкцию подстанции 500 кВ «Михайловская», которая обеспечивает выдачу мощности сразу трех крупных электростанций в Рязанскую и Московскую энергосистемы. Внедрено более 100 единиц различного оборудования, в том числе полностью обновлен парк выключателей сверхвысокого класса напряжения. Инвестиции в проект составили 772 млн рублей.

На объекте смонтированы высоконадежные элегазовые коммутационные аппараты, современные разъединители, трансформаторы тока и напряжения. Также проведена модернизация систем телемеханики, устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики. Использовалось преимущественно оборудование российского производства. Срок его службы составляет не менее 25 лет.

Ранее в 2022 году на подстанции был также реализован инновационный проект, нацеленный на рост ее энергоэффективности. Силовые автотрансформаторы оборудованы системой частотного регулирования системы охлаждения, разработанной специалистами собственного научно-технического центра Группы «Россети». Это позволило значительно снизить расход электроэнергии на собственные нужды.

Подстанция 500 кВ «Михайловская» мощностью 1402 МВА является самым крупным сетевым объектом в Рязанской области. Она участвует в выдаче мощности Рязанской и Новомосковской ГРЭС, обеспечивает электроэнергией восточные районы Рязанской области, а также промышленных потребителей – Михайловский и Серебрянский цементные заводы, тяговые подстанции РЖД.

Источник: Россети ФСК ЕЭС

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно