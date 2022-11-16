Филиал ПАО «Россети» – МЭС Центра завершил реконструкцию подстанции 500 кВ «Михайловская», которая обеспечивает выдачу мощности сразу трех крупных электростанций в Рязанскую и Московскую энергосистемы. Внедрено более 100 единиц различного оборудования, в том числе полностью обновлен парк выключателей сверхвысокого класса напряжения. Инвестиции в проект составили 772 млн рублей.



На объекте смонтированы высоконадежные элегазовые коммутационные аппараты, современные разъединители, трансформаторы тока и напряжения. Также проведена модернизация систем телемеханики, устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики. Использовалось преимущественно оборудование российского производства. Срок его службы составляет не менее 25 лет.



Ранее в 2022 году на подстанции был также реализован инновационный проект, нацеленный на рост ее энергоэффективности. Силовые автотрансформаторы оборудованы системой частотного регулирования системы охлаждения, разработанной специалистами собственного научно-технического центра Группы «Россети». Это позволило значительно снизить расход электроэнергии на собственные нужды.



Подстанция 500 кВ «Михайловская» мощностью 1402 МВА является самым крупным сетевым объектом в Рязанской области. Она участвует в выдаче мощности Рязанской и Новомосковской ГРЭС, обеспечивает электроэнергией восточные районы Рязанской области, а также промышленных потребителей – Михайловский и Серебрянский цементные заводы, тяговые подстанции РЖД.