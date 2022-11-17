Представители компании «Россети Юг» приняли участие в работе стратегической сессии по реализации концепции нулевого травматизма «Vision Zero», организованной филиалом ПАО «Россети» – МЭС Юга для руководителей, специалистов в сфере охраны труда и управления персоналом в г. Железноводске.

Участники совещания обсудили новые подходы к охране труда на объектах электроэнергетики, рассмотрели методы работы, позволяющие исключить травматизм персонала и изменить их образ мышления. Кроме того, участники рассмотрели дополнительные мотивационные решения, побуждающие работников к соблюдению установленного порядка работы в электроустановках, формирующие принципы неприемлемости нарушений.

- «Наша основная цель – это изменение ключевых подходов к охране труда. В частности, важно формировать институт лидерства на всех уровнях управления. Мы меняем роль специалистов служб производственной безопасности и производственного контроля и ориентируем их больше именно на диалог с работниками», – начальник департамента производственной безопасности, охраны труда и производственного контроля ПАО «Россети Юг» Андрей Петленко.

Особое внимание на совещании уделили практическим аспектам внедрения концепции нулевого травматизма, риск-ориентированному подходу в ее реализации, вопросам поведенческого аудита. В целях отработки полученных теоретических знаний для участников совещания провели несколько познавательных мастер-классов и игровых кейсов.

По итогам работы сессии участники разработали Хартию внедрения концепции «нулевого травматизма» в магистральном электросетевом комплексе юга России.