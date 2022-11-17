ВНИИКП на острие научных проблем и достижений
В журнале "Кабели и Провода" вышло интервью с Виталием Мещановым
17 ноября 2022, 17:15
Рубрика: Модернизация
Метки: КРЫМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: КРЫМЭНЕРГО
В 2022 году специалисты ГУП РК «Крымэнерго» при помощи тепловизоров проверили более 2413 км сетей с целью профилактики нештатных ситуаций и обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей.
В условиях ежегодного роста количества абонентов ГУП РК «Крымэнерго», а следовательно, и увеличения нагрузки на сети своевременная оценка их технического состояния является обязательным требованием для организации надежной эксплуатации энергетического комплекса полуострова.
В своей работе ГУП РК «Крымэнерго» все чаще применяет тепловизионный мониторинг – один из наиболее эффективных способов контроля за состоянием электросетевого хозяйства. В 2021 году специалисты обследовали таким способом 2400 км линий электропередачи разного класса напряжения, а до конца текущего года будет проверено 3000 км ЛЭП. Данный метод имеет ряд преимуществ, а именно:
Внедрение инфракрасной диагностики позволяет превентивно обслуживать оборудование. Так, к примеру, до применения тепловизоров на высоковольтной подстанции «Симферопольская» за год было выявлено 26 дефектов, 8 из которых привели к отключению потребителей. Использование новых технологий значительно снизило аварийность: благодаря своевременному выявлению и ремонту проблемных участков в текущем году выявлено всего 4 точки нагрева, ни одна из которых не привела к перебоям в электроснабжении.
ГУП РК «Крымэнерго» стремится применять современные технологии для обеспечения надежного электроснабжения потребителей при соблюдении должного уровня безопасности своих работников.
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