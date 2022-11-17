В 2022 году специалисты ГУП РК «Крымэнерго» при помощи тепловизоров проверили более 2413 км сетей с целью профилактики нештатных ситуаций и обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей.

В условиях ежегодного роста количества абонентов ГУП РК «Крымэнерго», а следовательно, и увеличения нагрузки на сети своевременная оценка их технического состояния является обязательным требованием для организации надежной эксплуатации энергетического комплекса полуострова.

В своей работе ГУП РК «Крымэнерго» все чаще применяет тепловизионный мониторинг – один из наиболее эффективных способов контроля за состоянием электросетевого хозяйства. В 2021 году специалисты обследовали таким способом 2400 км линий электропередачи разного класса напряжения, а до конца текущего года будет проверено 3000 км ЛЭП. Данный метод имеет ряд преимуществ, а именно:

работы проводятся без отключения электроустановок;

не прерывается энергоснабжение потребителей;

отсутствие контакта с электрооборудованием обеспечивает защиту специалистов от опасности тока;

дефекты и аномалии оборудования выявляются на ранней стадии, что позволяет минимизировать расходы на ремонт.

Внедрение инфракрасной диагностики позволяет превентивно обслуживать оборудование. Так, к примеру, до применения тепловизоров на высоковольтной подстанции «Симферопольская» за год было выявлено 26 дефектов, 8 из которых привели к отключению потребителей. Использование новых технологий значительно снизило аварийность: благодаря своевременному выявлению и ремонту проблемных участков в текущем году выявлено всего 4 точки нагрева, ни одна из которых не привела к перебоям в электроснабжении.

ГУП РК «Крымэнерго» стремится применять современные технологии для обеспечения надежного электроснабжения потребителей при соблюдении должного уровня безопасности своих работников.