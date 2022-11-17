Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий планируется осуществить на территории крупнейшего на Северном Кавказе международного аэропорта Минеральные Воды имени М. Ю. Лермонтова (Ставропольский край). Стоимость работ составит 11,568 млрд рублей, следует из материалов, размещенных на официальном сайте госзакупок.

"Наименование закупки: выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта Минеральные Воды". <...> Начальная (максимальная) цена договора: 11,568 млрд рублей", - говорится на сайте.

Определиться с подрядчиком планируется 3 февраля следующего года, заявки принимаются до 16 января. Форма проведения закупки - открытые переговоры.

Заказчиком является ООО "Кредитинвест". Как отмечается, подрядчик должен полностью завершить работы до 28 ноября 2024 года.

Важность развития аэропорта подчеркнул глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко.