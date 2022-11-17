Специалисты «Россети Московский регион» впервые провели работу по монтажу пункта деления сети классом напряжения 10 кВ – установлен комплект из трех линейных однофазных разъединителей под напряжением и, соответственно, без отключения потребителей.

Разъединители установлены на воздушной линии (ВЛ) 10 кВ вблизи с. Загорново Раменского г.о., обеспечивающей электроснабжение шести садовых товариществ. Использование разъединителей на протяженных линиях, как эта, позволяет оперативно выделять поврежденный участок сети и, как следствие, сокращает время восстановления подачи электроэнергии потребителям в случае возникновения технологических нарушений.

Персонал компании «Россети Московский регион» прошел обучение работам «под напряжением» и на практике успешно осваивает подключение вновь смонтированных ВЛ и трансформаторных подстанций 6-10 кВ, сухую чистку оборудования трансформаторных подстанций 6-10 кВ и распределительных устройств 0,4-6-10 кВ, теперь и - установку однополюсных разъединителей 6-10 кВ.

Развитие технологии работ без снятия напряжения способствует повышению надежности и качества электроснабжения потребителей Московского региона, снижению недоотпуска и потерь электроэнергии.