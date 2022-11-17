Томсккабель держит цены на кабельно-проводниковую продукцию

Генерация и импортозамещение: не только турбины.
17 ноября 2022, 13:45
Рубрика: Компании
Метки: ТОМСККАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ООО "Томсккабель"
Несмотря на повышение цены на медь, компания оставляет цены на прежнем уровне. Современная система производства обеспечивает по-прежнему быстрое и качественное изготовление кабельно-проводниковой продукции. В среднем это занимает 14 - 22 рабочих дня. Автоматизированное производство и высокопрофессиональный подход к работе позволяет оптимизировать сроки изготовление кабельно-проводниковой продукции. В ассортименте завода более 200 000 маркоразмеров.
Преимущества ООО "Томсккабель":
Для более подробной информации можете перейти на сайт ООО "Томсккабель" http://tomskcable.ru/ либо выбрать нужную Вам категорию:
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