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Томсккабель держит цены на кабельно-проводниковую продукцию

Томсккабель держит цены на кабельно-проводниковую продукцию

17 ноября 2022, 13:45
Рубрика: Компании
Метки: ТОМСККАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: ООО "Томсккабель"

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Несмотря на повышение цены на медь, компания оставляет цены на прежнем уровне. Современная система производства обеспечивает по-прежнему быстрое и качественное изготовление кабельно-проводниковой продукции. В среднем это занимает 14 - 22 рабочих дня. Автоматизированное производство и высокопрофессиональный подход к работе позволяет оптимизировать сроки изготовление кабельно-проводниковой продукции. В ассортименте завода более 200 000 маркоразмеров.

 Преимущества ООО "Томсккабель":

  • Индивидуальное сопровождение клиента.
  • Оптимальные сроки изготовления продукции.
  • Гибкая система оплаты готовой продукции.
  • Широкий спектр серийно выпускаемой продукции.
  • Сотрудничество с испытательным центром кабельной продукции.
  • Широкая география поставок.
  • Завод в течении  последних трех лет является лидером продаж по группе "кабели контрольные", что означает лучшее ценовое предложение на рынке.

 Для более подробной информации можете перейти на сайт ООО "Томсккабель" http://tomskcable.ru/ либо выбрать нужную Вам категорию:

«Томсккабель» всегда рад взаимовыгодному сотрудничеству!

Источник: ООО "Томсккабель"

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