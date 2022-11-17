Томсккабель держит цены на кабельно-проводниковую продукцию

Несмотря на повышение цены на медь, компания оставляет цены на прежнем уровне. Современная система производства обеспечивает по-прежнему быстрое и качественное изготовление кабельно-проводниковой продукции. В среднем это занимает 14 - 22 рабочих дня. Автоматизированное производство и высокопрофессиональный подход к работе позволяет оптимизировать сроки изготовление кабельно-проводниковой продукции. В ассортименте завода более 200 000 маркоразмеров.

Преимущества ООО "Томсккабель":

Индивидуальное сопровождение клиента.

Оптимальные сроки изготовления продукции.

Гибкая система оплаты готовой продукции.

Широкий спектр серийно выпускаемой продукции.

Сотрудничество с испытательным центром кабельной продукции.

Широкая география поставок.

Завод в течении последних трех лет является лидером продаж по группе "кабели контрольные", что означает лучшее ценовое предложение на рынке.

Для более подробной информации можете перейти на сайт ООО "Томсккабель" http://tomskcable.ru/ либо выбрать нужную Вам категорию:

«Томсккабель» всегда рад взаимовыгодному сотрудничеству!