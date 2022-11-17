Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Удмуртэнерго» осуществило технологическое присоединение здания кислородного концентратора в Центральной районной больнице Завьяловского района Удмуртской Республики.

Кислородный концентратор был закуплен в рамках реализации федерального проекта по борьбе с короновирусной инфекцией. При росте заболеваемости коронавирусной инфекцией, в районной больнице разворачивается ковид-центр. Пациенты с тяжелым течением заболевания должны быть подключены к аппаратам ИВЛ и кислородного дыхания.

Для реализации проекта по технологическому присоединению важного социального объекта специалисты Завьяловского района электрических сетей проложили две воздушные линии электропередачи 0,4 кВ общей протяженностью 160 метров.

«Все работы по строительству и монтажу линии электропередачи для кислородного концентратора были выполнены оперативно», – говорит заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» – директор филиала «Удмуртэнерго» Андрей Малышев. – Сегодня наша работа по техприсоединению направлена на максимально оперативное выполнение заявок потребителей. Особенно это касается важных социальных объектов. И я рад, что благодаря четкому механизму взаимодействия с потребителями, Удмуртэнерго справляется с поставленной задачей, в регионе развивается современная социальная инфраструктура и еще больше пациентов получат столь необходимую помощь».

Напоминаем, что для удобства потребителей работает доступный Интернет-ресурс электросетевых услуг ПАО «Россети» портал-тп.рф, с помощью которого клиенты могут производить расчет необходимой мощности подключаемых устройств, найти точку подключения, рассчитать стоимость услуг, подать показания приборов учета и многое другое.

Для получения консультаций и ответов на возникающие вопросы потребители также могут обратиться в Контакт-центр «Россети Центр и Приволжье» по телефону 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).