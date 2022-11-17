 
Контракты

В Ярославской области отремонтируют автодорогу от Данилова

В Ярославской области отремонтируют автодорогу от Данилова

17 ноября 2022, 14:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
342
Авторы и источники / Правообладателям

В Ярославской области отремонтируют участок автомобильной дороги «Данилов – Середа» в Даниловском районе, сообщает RosTender.info.

Ярославская областная дорожная служба определит подрядную организацию по итогам конкурса в электронной форме. Компании, желающие принять участие в отборе, могут подать свои заявки до второго декабря, с победителем заключат государственный контракт на 225,2 млн рублей из областного бюджета.

Работы охватят 11 километров. Ремонт начнется в мае 2023 года и завершится в середине июля.

 

Источник: Ростендер

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Контракты
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно