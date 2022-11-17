В Ярославской области отремонтируют автодорогу от Данилова

В Ярославской области отремонтируют участок автомобильной дороги «Данилов – Середа» в Даниловском районе, сообщает RosTender.info.

Ярославская областная дорожная служба определит подрядную организацию по итогам конкурса в электронной форме. Компании, желающие принять участие в отборе, могут подать свои заявки до второго декабря, с победителем заключат государственный контракт на 225,2 млн рублей из областного бюджета.

Работы охватят 11 километров. Ремонт начнется в мае 2023 года и завершится в середине июля.