В Ярославской области отремонтируют автодорогу от Данилова

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Кабельная арматура на объекте. Главная задача АЭК и где делают кабель для ржд?
17 ноября 2022, 14:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство
Источник: Ростендер
В Ярославской области отремонтируют участок автомобильной дороги «Данилов – Середа» в Даниловском районе, сообщает RosTender.info.
Ярославская областная дорожная служба определит подрядную организацию по итогам конкурса в электронной форме. Компании, желающие принять участие в отборе, могут подать свои заявки до второго декабря, с победителем заключат государственный контракт на 225,2 млн рублей из областного бюджета.
Работы охватят 11 километров. Ремонт начнется в мае 2023 года и завершится в середине июля.
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