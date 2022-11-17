В Главном диспетчерском центре и во всех филиалах АО «СО ЕЭС» объединенных и региональных диспетчерских управлениях введен в работу Программно-вычислительный комплекс для автоматизированного расчета уставок релейной защиты и автоматики (ПВК «АРУ РЗА») версии 8.0, разработанный специалистами АО «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (АО «НТЦ ЕЭС»).

ПВК «АРУ РЗА» принят на вооружение службами РЗА во всех филиалах Системного оператора после проведения соответствующего обучения персонала по специальным программам, разработанным совместно с АО «НТЦ ЕЭС». Образовательными центрами АО «СО ЕЭС» уже выпущено несколько групп специалистов-расчетчиков, прошедших обучение по работе с новым комплексом. Изучение ПВК «АРУ РЗА» включено в программу повышения квалификации для специалистов отделов расчетов параметров настройки устройств РЗА. В АО «СО ЕЭС» организована система технической и консультационной поддержки пользователей, что позволяет эффективнее использовать возможности комплекса и определять направление его дальнейшего развития.

Программно-вычислительный комплекс обеспечивает решение прикладных задач по расчету токов короткого замыкания и автоматизированному выбору параметров срабатывания (уставок) РЗА с учетом текущей схемно-режимной ситуации в энергосистеме, а также позволяет анализировать действия устройств РЗА.

«Уникальными особенностями нашего программного комплекса, не имеющего сегодня аналогов на отечественном рынке, являются наличие различных модулей, кратно повышающих эффективность работы «релейщика» и снижающих вероятность ошибок при работе с данными, а также возможность автоматизированного расчёта уставок РЗА и формирования бланков уставок для терминалов релейных защит ведущих производителей. ПВК «АРУ РЗА» – полностью самостоятельная и суверенная разработка, мы гарантируем многолетний жизненный цикл, своевременную ее поддержку и развитие», - отметил генеральный директор АО «НТЦ ЕЭС» Руслан Измайлов.

По его словам, сейчас идет доработка функционала ПВК «АРУ РЗА» для его полноценной интеграции с единой информационной моделью, применяемой в ОИК СК-11 (оперативно-информационный комплекс нового поколения) путем обмена данными в формате CIM.

Расчет и выбор параметров настройки (уставок) РЗА – одна из базовых задач в процессе выполнения Системным оператором своих основных функций по управлению электроэнергетическим режимом энергосистем. От технического уровня и правильной работы РЗА напрямую зависит надежность ЕЭС России.

ПВК «АРУ РЗА» имеет модульную архитектуру и состоит из более 20 функциональных модулей. Системным оператором в составе комплекса приняты в эксплуатацию программные модули для автоматизированного выбора параметров настройки устройств ступенчатых защит и автоматизированной проверки выполнения требований чувствительности и селективности ступенчатых защит и защит с абсолютной селективностью при изменении режима работы оборудования тепловых электрических станций и прилегающей сети.

Работа над созданием ПВК «АРУ РЗА» началась в 2014 году. Долгосрочное тестирование с последующей доработкой программного комплекса, а затем опытная эксплуатация велись в общей сложности в 10 филиалах АО «СО ЕЭС» объединенных и региональных диспетчерских управлениях. За это время АО «НТЦ ЕЭС» обеспечил разработку и необходимую сертификацию восьми версий комплекса.

ПВК «АРУ РЗА» – полностью независимая отечественная разработка, включая вычислительное ядро, графический редактор и расчетные алгоритмы. В его основе лежит разработанная специалистами АО «НТЦ ЕЭС» платформа для построения систем автоматизированного проектирования (САПР) в сфере энергетики. Комплекс имеет множество новшеств по сравнению с предыдущим программным обеспечением. В частности, он позволяет моделировать ВИЭ и управляемые системы передачи переменного тока – различные устройства FACTS (Flexible Alternating Current Transmission System). ПВК «АРУ РЗА» содержит максимально полную базу данных силового электрооборудования и устройств РЗА отечественных и зарубежных производителей, которая постоянно актуализируется в процессе обслуживания. Кроссплатформенная реализация программного обеспечения позволяет ПВК «АРУ РЗА» полноценно работать вне зависимости от типа операционной системы, в частности, под управлением разработанных в России операционных систем на базе Linux.

Помимо принятых в эксплуатацию в составе комплекса программных модулей также в этом году успешно прошел испытания и готовится к внедрению в промышленную эксплуатацию модуль определения места повреждения при коротких замыканиях на ЛЭП для диспетчерского персонала.

Разработанный по заказу Системного оператора ПВК «АРУ РЗА» не является специфическим программным обеспечением для оперативно-диспетчерского управления и уже активно эксплуатируется в генерирующих компаниях, проектных институтах России и Казахстана, организациях и компаниях нефтегазовой отрасли. Он также применяется в процессе обучения в ряде вузов, готовящих специалистов по РЗА для энергетической отрасли.

АО «НТЦ ЕЭС» представит ПВК «АРУ РЗА» на своем стенде на Международном форуме «Электрические сети» (МФЭС), который пройдет в Москве на ВДНХ с 22 по 25 ноября 2022 года.