Журнал "Индустрия Евразии" рассказал о кабелях СКАБ СПЕЦКАБЕЛЯ

Одна из статей нового выпуска журнала посвящена универсальным кабелям СПЕЦКАБЕЛЯ, применяемым в нефтехимии и энергетике.

Вышел в свет очередной выпуск «Индустрия Евразии» – это промышленный журнал, аккредитованный Евразийской экономической комиссией и предназначенный для руководителей и специалистов предприятий, которые желают развивать свой бизнес на промышленном рынке евразийского континента. Новый номер содержит материал про универсальные кабели СКАБ, выпускаемые на предприятии «Спецкабель» с 2018 года.

Как отмечается в материале, СКАБ – это не ограниченная серия кабелей, а целый «конструктор», позволяющий «собирать» уникальный продукт под конкретные потребности промышленного объекта – в максимально сжатые сроки. Эти кабели применяются на объектах электроэнергетики, а также нефтяной, газовой, нефтехимической промышленности в экстремальных условиях эксплуатации.

Сегодня СКАБ используются в силовых цепях для присоединения к стационарным и нестационарным электрическим приборам, аппаратам, сборкам электрических распределительных устройств с номинальным напряжением до 660 В, а также в слаботочных цепях для аналоговой и цифровой связи и цепей контроля, в системах автоматики для передачи данных с использованием токовой петли от 4 до 20 мА, в системах передачи данных со скоростью 31,25 кбит/с. Также СКАБ-С могут эксплуатироваться в системах передачи данных RS-485.

Авторы статьи подчеркивают, что продукцию, произведенную на заводе «Спецкабель», можно использовать в России, Казахстане, Киргизии и других странах Таможенного союза, так как она полностью соответствует ключевым для кабельно-проводниковых изделий техническим регламентам Таможенного союза. Также кабели не содержат в составе элементов конструкции опасных веществ: свинца, ртути, кадмия, шестивалентного хрома и других, а некоторые изделия завода имеют маркировку «HF», что говорит об отсутствии в них хлора, брома и прочих галогенов.