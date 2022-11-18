Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак и Заместитель Премьера Госсовета Китайской Народной Республики Хань Чжэн в качестве сопредседателей провели 19-е заседание Межправительственной Российско-Китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству.

Стороны обсудили реализацию инвестиционных проектов, взаимодействие в области поставок нефти, газа, угля, а также проекты в области энергетики и атомной промышленности. Встреча прошла в режиме видеоконференции.

Александр Новак подчеркнул, что отношения России и Китая не подвержены влиянию внешних конъюнктурных изменений. Они базируются на совпадении коренных интересов и глубоком взаимном доверии и уважении.

«Несмотря на вызовы, с которыми сталкиваются наши страны на современном этапе, энергетическое сотрудничество поступательно продвигается на всех направлениях, обогащается новым содержанием и приобретает характер подлинного стратегического альянса», – подчеркнул Александр Новак, открывая встречу.

Было отмечено, что товарооборот между Россией и КНР демонстрирует положительную динамику. Страны продолжают работу над крупными инвестпроектами.

«Мы настроены на самое тесное партнёрство с китайской стороной в энергетической сфере по всем направлениям сотрудничества. У нас уже достигнуто немало хороших результатов, однако очевидно, что потенциал нашего взаимодействия не реализован в полной мере. В текущей ситуации для этого открываются дополнительные возможности, и нужно эффективно их использовать», – отметил Александр Новак.

В декабре текущего года запланирована 27-я регулярная встреча глав правительств России и Китая.