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Доступен очередной выпуск журнала "CIGRE Science and Engineering"

Доступен очередной выпуск журнала CIGRE Science and Engineering

18 ноября 2022, 16:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, CIGRE Science and Engineering
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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Время чтения ≈ 1 мин
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Авторы и источники / Правообладателям

На сайте издания доступен очередной выпуск журнала СИГРЭ «CIGRE Science and Engineering» №26 за ноябрь 2022 года.

Выпуск доступен бесплатно для всех желающих по ссылке.

Содержание выпуска:

  • Editorial by Rob Stephen
  • Hybrid HVDC Transmission System Using Grid Forming Con-verters to Supply Energy to Rural Areas
  • Improving the Utilization of Distribution Transformers Supplying Public Electric Vehicle Charging Installations: A New Zealand Case Study
  • Distribution Feeder and Critical Load Blackstart and Restoration using Inverter Based Resources
  • Electrical Power-transmission Grids: Future of High-voltage Power Line Carrier
  • A Novel Offshore Grid Forming Control Concept for Parallel VSC HVDC Bipoles
  • Flexibility benefits for Power System Resilience
  • Theoretical Design of Economic Incentive in Demand Response Programs
  • Methodology to Decrease Packet Loss in IEC 61850 Substation Communication over Wireless 5G Communication
  • Development of advanced AI technologies for condition diagnosis of high voltage switchgear in substations
  • A Dynamic Adjustment Method of Voltage Reference Value and Dead Band Width for Advanced Voltage Control in Power Systems
  • Impact chains’ analysis for making resilient the distribution system

Источник: РНК СИГРЭ

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