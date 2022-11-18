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18 ноября 2022, 16:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, CIGRE Science and Engineering
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: РНК СИГРЭ
На сайте издания доступен очередной выпуск журнала СИГРЭ «CIGRE Science and Engineering» №26 за ноябрь 2022 года.
Выпуск доступен бесплатно для всех желающих по ссылке.
Содержание выпуска:
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