Филиал ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада выполнил ремонтные работы на 18 линиях электропередачи напряжением 220-330 кВ в Республике Карелия. Благодаря техническому переоснащению повышена надежность электроснабжения более 600 тыс. жителей региона, промышленных предприятий и бытовой инфраструктуры.



В рамках ремонтной кампании энергетики укрепили 50 фундаментов опор с применением бетона и полимерных материалов, установили 38 птицезащитных устройств и 60 информационных знаков. Кроме того, на энергообъектах смонтировано 83 грязестойких стеклянных изолятора вместо поврежденных устройств, заменено 518 гасителей вибрации для уменьшения колебания проводов из-за ветра и перепада температур. Наибольший объем работ проведен на линиях 220 кВ «Медвежьегорск – Сегежа» с отпайкой на подстанцию «Раменцы», «Петрозаводск – Петрозаводскмаш», «Петрозаводск – Древлянка», а также линиях 330 кВ «Сясь – Петрозаводск», «Каменный Бор – Кондопога» и «Борей – Каменный Бор №1». Выполненные мероприятия позволили значительно увеличить срок эксплуатации электросетевого оборудования.



Линии электропередачи участвуют в схемах выдачи мощности гидроэлектростанций, обеспечивают электроэнергией столицу региона – Петрозаводск. От их надежной работы зависит электроснабжение крупных промышленных потребителей: объектов Октябрьской железной дороги, Кондопожского ЦБК, комбината «Карельский окатыш», филиала «Петрозаводскмаш» инжиниринговой компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом»).