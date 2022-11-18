В исполнительном аппарате «Россети Кубань» состоялось совещание по вопросам развития электросетевого комплекса Краснодарского края и Республики Адыгея, в рамках которого все филиалы компании получили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду 2022/2023 гг.

В совещании приняли участие руководители технического блока «Россети Кубань», директора и главные инженеры филиалов энергокомпании.

В ходе встречи были подведены предварительные итоги выполнения показателей надежности оказываемых услуг потребителям электрической энергии. Участники обсудили изменения в методике оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон и тенденции развития оперативно технологического управления в «Россети Кубань».

В рамках совещания всем филиалам компании вручили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду 2022/2023 гг. Решение о готовности субъектов электроэнергетики, и компании «Россети Кубань» в частности, оформлено соответствующим приказом Министерства энергетики Российской Федерации.

Напомним, на реализацию ремонтной кампании в 2022 году «Россети Кубань» направила 3,3 млрд рублей. Для надёжного электроснабжения потребителей в период максимальных нагрузок на территории Краснодарского края, Республики Адыгеи и федеральной территории «Сириус» специалистами «Россети Кубань» проведен ремонт на крупных питающих центрах региона, свыше 9 тыс. км воздушных линий электропередачи, 1,5 тыс. трансформаторных подстанций, а также расчищено 1,6 тыс. га просек воздушных ЛЭП и заменено 4,1 тыс. опор. На 100 % сформирован аварийный запас. Подготовлены 406 аварийно-восстановительные бригады. Это порядка 1 880 человек производственного персонала и 776 единиц спецтехники. В резерве находятся более 120 источников электроснабжения общей мощностью 14,3 МВт.