Госкорпорация «Росатом» стала лауреатом премии «За достижения в области цифровой трансформации» в номинации «Лучший проект импортозамещения». Премия была вручена на осенней сессии саммита «CDO/CDTO Summit & Award 2022 Russia», прошедшей накануне в Москве.

На соискание премии Госкорпорация представила свой проект по обеспечению импортозамещения в области ПО для математического моделирования и инженерного анализа.

Проект направлен на объединение российских разработчиков и потребителей ПО классов CAD/САЕ для эффективного внедрения российского ПО и обеспечения технологического суверенитета в целом в области математического моделирования.

«Реализация проекта импортозамещения САЕ-систем и цифровой суверенитет в данном классе ПО в перспективе связаны со слаженными действиями российских разработчиков промышленного программного обеспечения, с одной стороны, и индустриальных заказчиков, с другой. Объединение усилий позволит не только закрыть необходимую для нашей экономики функциональность софта, но и наметить точки дальнейшего развития продуктов, включая выход на международный рынок», – уверен директор по математическому моделированию Госкорпорации «Росатом» Дмитрий Фомичев.

Для ускоренного решения вопросов обеспечения технологической независимости промышленности и образования в области матмоделирования в рамках проекта по инициативе Росатома создан Консорциум российских разработчиков и потребителей ПО класса CAD/САЕ. На сегодняшний день в его работе принимает участие 21 организация, включая разработчиков и индустриальных заказчиков программного обеспечения, а также институты РАН и университеты.

На базе линейки программных решений Росатома «Логос» создана вычислительная платформа «Логос Платформа» для интеграции программного обеспечения класса САЕ от широкого круга российских разработчиков. В дальнейшем предполагается технологическая трансформация «Логос Платформы» в единую вычислительную САЕ платформу в интересах всех участников рынка.

Важное направление работы – формирование кадрового резерва САЕ-разработки: с участием институтов РАН и университетов инициированы программы подготовки специалистов по разработке, совершенствованию и применению систем математического моделирования на производстве. В 2022 году учреждена Всероссийская студенческая олимпиада по математическому моделированию: заявки на участие в ВОММ подали 346 студентов из 26 вузов 17 регионов РФ (финальные соревнования пройдут 7 декабря в рамках Стратегической конференции по математическому моделированию и инженерному ПО). Более чем 30 вузам из 12 регионов передано несколько сотен лицензий на использование цифрового продукта «Логос» в образовательном процессе.

Наряду с этим, Росатом стал организатором регулярных экспертных площадок для профессионалов, участвующих в импортозамещении программного обеспечения САЕ-класса. Ежегодного проводится федеральный Форум разработчиков и потребителей CAD/CAE-систем, объединяющий более 200 специалистов по матмоделированию из различных отраслей промышленности. Для молодых специалистов и выпускников вузов создано сообщество по математическому моделированию в формате научно-дискуссионного клуба.

Госкорпорация «Росатом» — глобальный технологический многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Включает в себя более 350 предприятий и организаций, в которых работает 290 тыс. человек. С 2018 г. реализует единую цифровую стратегию (ЕЦС), предполагающую многоплановую работу по ряду направлений. В направлении «Участие в цифровизации РФ» является центром компетенций федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ»; ответственным за создание в России к 2024 г. компьютера на новых физических принципах; совместно с Госкорпорацией «Ростех» выступает соисполнителем дорожной карты по развитию высокотехнологичной области «Новое индустриальное программное обеспечение»». С 2021 года реализует первый российский проект по импортозамещению целого класса промышленного ПО – систем инженерного анализа и математического моделирования (САЕ-класс), в 2022 году выступила координатором проекта по созданию российской PLM-системы тяжелого класса. В направлении «Цифровые продукты» разрабатывает и выводит на рынок цифровые продукты для промышленных предприятий – в портфеле Росатома более 70 цифровых продуктов. В направлении «Внутренняя цифровизация» обеспечивает цифровизацию процессов сооружения АЭС, цифровое импортозамещение и создание Единой цифровой платформы атомной отрасли. Также в рамках ЕЦС Росатом ведет работу по развитию сквозных цифровых технологий, в числе которых технологии работы с данными, интернет вещей, производственные технологии, виртуальная и дополненная реальность, нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии беспроводной связи, робототехника и сенсорика и др.

CDO/CDTO Summit & Award организуется НИУ ВШЭ и LBS International Conferences. Саммит - ежегодная профессиональная встреча, на которой лидеры рынка и ведущие эксперты обсуждают актуальные вопросы цифровой трансформации в условиях новых ограничений: импортозамещение, меры государственной поддержки ИТ-отрасли, развитие цифровой инфраструктуры на основе российского ПО и оборудования. Саммит является нетворкинг-пространством и площадкой для обмена опытом среди топ-менеджеров, руководителей цифровой трансформации (Chief Digital Officers / Chief Digital Transformation Officer) и руководителей, выполняющих эту роль, а также способствует созданию профессионального сообщества лидеров цифровизации в России.