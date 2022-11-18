В Топливном дивизионе Росатома реализован крупный проект по выводу из эксплуатации ядерной установки У-5, находившейся на территории Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара на Северо-Западе Москвы (АО «ВНИИНМ», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»).



Работы выполнены в рамках Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 – 2020 годы и на период до 2030 года». Генеральным подрядчиком по государственным контрактам на выполнение заключительных третьего и четвертого этапов работ стал Ангарский электролизный химический комбинат (АО «АЭХК», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в Иркутской области), в проекте также активно участвовали специалисты АО «ВНИИНМ». Оба предприятия являются центрами компетенций отраслевого Интегратора Росатома по выводу из эксплуатации, созданного на базе Топливной компании ТВЭЛ.



Бочваровский институт играл ключевую роль в реализации первого советского атомного проекта. Здание установки У-5 было введено в эксплуатацию в 1945 году, объект предназначался для экспериментальных работ с использованием различных ядерных материалов источников ионизирующих излучений. Установка У-5 стала стендовым прототипом будущих радиохимических заводов. После 1965 года она была законсервирована, при этом в помещениях, оборудовании и спецкоммуникациях оставались накопленные радиоактивные вещества.

«Вывод из эксплуатации установки У-5 – один из наиболее сложных проектов в портфеле отраслевого Интегратора по выводу из эксплуатации. Он реализован в густонаселенном столичном районе Щукино в стесненных условиях действующего научного института. Благодаря наличию в составе Интегратора центров компетенций, таких как ВНИИНМ и АЭХК, которые эффективно друг друга дополняют в научной и практической части, команда Росатома способна четко и в срок исполнять проекты ликвидации ядерного наследия любой сложности, не перекладывая их на плечи будущих поколений», - отметил директор программ по выводу из эксплуатации ядерных объектов АО «ТВЭЛ» Эдуард Никитин.

В рамках проекта были выполнены работы по дезактивации и демонтажу строительных конструкций и инженерных сетей, извлечены фундаменты и выполнена обратная засыпка котлована с последующей реабилитацией территории. Извлеченные отходы были кондиционированы, приведены к критериям приемлемости, вывезены с территории института и переданы на захоронение Национальному оператору по обращению с РАО. По результатам лабораторных и инструментальных исследований, испытаний и измерений получено экспертное заключение о радиационно-безопасном состоянии реабилитированной территории.



18 ноября 2022 г. в АО «ВНИИНМ» состоялась торжественная церемония закрытия проекта. В мероприятии приняли участие заместитель директора Госкорпорации «Росатом» по государственной политике в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива и вывода из эксплуатации Александр Абрамов, старший вице-президент по производству АО «ТВЭЛ» Михаил Зарубин, генеральный директор АО «ВНИИНМ» Леонид Карпюк, а также представители АО «АЭХК» и ООО ПК «САС», члены Общественного совета Росатома, эксперты интернет-портала фцп-ярб.рф, представители администрации управы района Щукино.





Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии.

С 2019 года АО «ТВЭЛ» является отраслевым Интегратором по направлению бизнеса «Вывод из эксплуатации и обращение с сопутствующими РАО». Интегратор консолидирует компетенции и референции отрасли, реализует разработку и апробацию новых технологий, включая цифровые и автоматизированные технологии, реализует все этапы работ от подготовки и реализации вывода из эксплуатации до обращения с сопутствующими РАО и реабилитации территорий.

С 2021 года АО «ТВЭЛ» является Базовой организацией государств-участников СНГ по вопросам ликвидации ядерного наследия, обращения с отработавшим ядерным топливом, радиоактивными отходами и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов. http://www.tvel.ru