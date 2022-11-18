ООО "Монолит-Бетон" намерено построить во Владикавказе жилой комплекс на площади 6,5 га, сообщает пресс-служба Минэкономразвития республики.

Инвестор, говорится в сообщении, готов вложить в реализацию 2 млрд рублей собственных средств и 2 млрд рублей заемных.

Наряду с жилой застройкой проектом предусматривается школа искусств, детский сад, частная школа, спортивно-оздоровительный комплекс, офисные помещения, магазины, кафе, салоны красоты.

К реализации инвестпроекта компания готова приступить после предоставления ей в аренду без проведения торгов земельных участков, отмечает ведомство.

Инвестор представил проект жилого комплекса в пятницу на заседании регионального совета по инвестициям. Заместитель главы Владикавказа на заседании совета Зураб Дзоблаев подтвердил, что участки, подходящие для реализации инвестпроекта, в городе имеются, и могут быть переданы в арендное пользование.

ООО "Монолит-Бетон" создано в августе 2019 года. Основной вид деятельности - производство изделий из бетона для использования в строительстве. По данным ЕГРЮЛ от 18 ноября, 100% долей в уставном капитале компании владеем Марат Муриев, он же является директором предприятия.

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