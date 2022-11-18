Специалисты «Россети Ленэнерго» провели внеплановые работы по установке изоляционных межфазных распорок на воздушной линии 35 кВ «Мичуринская-2» для повышения надежности электроснабжения жителей Выборгского района Ленинградской области.

Энергетики смонтировали 42 изоляционных элемента на участке воздушной линии электропередачи от подстанций 110 кВ «Мичуринская» и 35 кВ «Житковская» для минимизации риска технологических нарушений из-за опасного сближения проводов при сильных ветрах.

«Установленные изоляционные конструкции позволят повысить эффективность борьбы с гололедообразованием и снегоналипанием на линии в период прохождения зимнего максимума нагрузок. Во время проведения работ все потребители были обеспечены электроэнергией по резервным схемам», — отметил Андрей Сорокин, первый заместитель директора – главный инженер филиала «Россети Ленэнерго» - «Выборгские электрические сети».

В результате проведенных работ повышена надежность электроснабжения более 1 300 жителей поселков Барышево, Зверево, Кузьминское, Житково и Вещево, а также социально значимых объектов, среди которых: школа, котельные, водозабор, канализационная насосная станция.

«Россети Ленэнерго» полностью завершили ремонт основного оборудования, влияющего на прохождение осенне-зимнего периода, на 100% выполнен годовой план работ по техническому обслуживанию энергообъектов. В частности, на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области энергетики отремонтировали почти 2,5 тысячи трансформаторных подстанций (ТП), более 4 тысяч км линий электропередачи, а также расчистили свыше 4 тысяч гектаров просек.