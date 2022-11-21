Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский провели рабочую встречу. Основной темой встречи стало развитие судостроительной отрасли.

Как отметил Александр Цыбульский, Архангельская область обладает мощной судостроительной и судоремонтной базой. Все предприятия отрасли работают стабильно, в том числе заводы оборонно-промышленного комплекса.

В регионе реализуется проект по строительству пассажирских судов с ледовым усилением на базе судоремонтного завода «Красная Кузница», архангельского филиала «Центра судоремонта «Звездочка». При поддержке Минпромторга России в регионе начато строительство четырех судов ледового класса, они предназначены для организации пассажирских перевозок в период ледохода и ледостава. Первые два судна будут сданы в 2024 году, еще два – в 2025 году.

Бюджетные средства на строительство данных судов предоставлены в полном объеме, проект реализуется без просрочек. С учетом текущих условий, сегодня есть возможность выделения дополнительных средств на строительство судов лизинговой компании при условии удорожания до 10% за счет возвратных средств, ранее выделенных из бюджета для реализации проектов лизинга судов в 2020 году. При этом для лизингополучателя сохраняется прежняя ставка лизинга,

– обратил внимание вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Глава региона рассказал об использовании при проектировании и строительстве военных кораблей и гражданских судов движительно-рулевых колонок (гребных винтов и подруливающих устройств), которые выпускает Центр пропульсивных систем «Звездочка».

Зная существующие проблемы с изготовлением судового оборудования при строительстве новых судов, Центр пропульсивных систем северодвинского завода «Звездочка» готов расширить производство винторулевых колонок, которые раньше поставляла Финляндия. Наши корабелы способны на этом рынке полностью заменить компетенции бывших западных партнеров,

– прокомментировал Александр Цыбульский.

«Звездочка» освоила изготовление механических движительно-рулевых колонок (ДРК) на собственном современном сборочно-испытательном комплексе Центра пропульсивных систем. Идея ДРК основывается на совмещении рулевого управления и пропульсии в одном устройстве. Колонки особо востребованы на судах ледовых классов, буксирах, судах снабжения, где требуется точность позиционирования и хорошие маневровые качества. Уровень локализации в изготовлении ДРК на отечественном оборудовании определяется в 80%.

Дооснащение центра «Звездочка» позволит полностью закрыть потребность предприятия в закупке комплектующих изделий и создать национального производителя судовых движителей в мощностном диапазоне от 1 500 кВт до 9 000 кВт. Проект позволит обеспечить технологическую независимость производства судовых движителей, которые востребованы на рынке строительства гражданских судов и военных кораблей.

В завершение встречи Александр Цыбульский поблагодарил Дениса Мантурова за поддержку области со стороны Правительства Российской Федерации и Минпромторга России.