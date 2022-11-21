RusCable Insider 290 - Марпосад: крещение огнем
Фактор производительности Москабель. 75 лет ВНИИКП и новый сервис АЭК
21 ноября 2022, 15:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Кубань
Специалисты Сочинского филиала «Россети Кубань» завершили капитальный ремонт воздушной линии электропередачи 10 кВ (ЛЭП) в с. Сергей-Поле Лазаревского района города-курорта Сочи. ЛЭП общей протяженностью около четырех километров обеспечивает электричеством несколько центральных улиц села и порядка 300 жителей населенного пункта.
В ходе капитального ремонта энергетики заменили устаревший кабель на современный самонесущий изолированный провод (СИП), выполнили демонтаж поврежденных опор и установили 46 новых надежных железобетонных конструкций.
СИП имеет ряд преимуществ: его использование существенно снижает риск электротравматизма, он устойчив к коррозии, обладает повышенной пропускной способностью и низкой аэродинамичностью, что исключает схлестывание проводов во время сильных ветровых нагрузок. Это особенно важно с учетом природно-климатических условий в сочинском энергорайоне.
Капитальный ремонт ЛЭП в с. Сергей-Поле проведен в рамках годовой программы технического обслуживания и ремонтов Сочинского филиала «Россети Кубань» на 2022 год. Выполненные мероприятия позволят предупредить нарушения электроснабжения в период высоких нагрузок на энергосистему и призваны обеспечить надежную подачу электричества потребителям зимой.
Всего с начала года специалисты Сочинских электросетей отремонтировали более 380 километров линий электропередачи и 76 трансформаторных подстанций, заменили 414 опор и расчистили порядка 433 гектаров просек в охранных зонах ЛЭП.
Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter