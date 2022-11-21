Специалисты Сочинского филиала «Россети Кубань» завершили капитальный ремонт воздушной линии электропередачи 10 кВ (ЛЭП) в с. Сергей-Поле Лазаревского района города-курорта Сочи. ЛЭП общей протяженностью около четырех километров обеспечивает электричеством несколько центральных улиц села и порядка 300 жителей населенного пункта.

В ходе капитального ремонта энергетики заменили устаревший кабель на современный самонесущий изолированный провод (СИП), выполнили демонтаж поврежденных опор и установили 46 новых надежных железобетонных конструкций.

СИП имеет ряд преимуществ: его использование существенно снижает риск электротравматизма, он устойчив к коррозии, обладает повышенной пропускной способностью и низкой аэродинамичностью, что исключает схлестывание проводов во время сильных ветровых нагрузок. Это особенно важно с учетом природно-климатических условий в сочинском энергорайоне.

Капитальный ремонт ЛЭП в с. Сергей-Поле проведен в рамках годовой программы технического обслуживания и ремонтов Сочинского филиала «Россети Кубань» на 2022 год. Выполненные мероприятия позволят предупредить нарушения электроснабжения в период высоких нагрузок на энергосистему и призваны обеспечить надежную подачу электричества потребителям зимой.

Всего с начала года специалисты Сочинских электросетей отремонтировали более 380 километров линий электропередачи и 76 трансформаторных подстанций, заменили 414 опор и расчистили порядка 433 гектаров просек в охранных зонах ЛЭП.