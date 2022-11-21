Делегация Системного оператора под руководством Председателя Правления Федора Опадчего и его Первого заместителя Сергея Павлушко посетила с рабочим визитом дочернее предприятие ГМК «Норильский никель» АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК») в Норильске (Красноярский край).

Визит состоялся 20 – 21 ноября в рамках реализации утвержденного в сентябре плана совместных мероприятий по подготовке к передаче Системному оператору функций оперативно-диспетчерского управления в Норильско-Таймырской энергосистеме.

Передача функций предусмотрена принятыми в июне текущего года поправками в Федеральный закон «Об электроэнергетике», согласно которым с 1 января 2024 года Системный оператор будет осуществлять оперативно-диспетчерское управление в пределах технологически изолированных территориальных энергосистем, в том числе Норильско-Таймырской энергосистемы.

Руководители Системного оператора детально ознакомились с ключевыми характеристиками Норильско-Таймырской энергосистемы, текущим состоянием входящих в ее состав энергообъектов и особенностями управления электроэнергетическим режимом.

«В преддверии принятия новых функций нам важно непосредственно на месте ознакомиться с текущим состоянием дел в энергосистеме и технологической инфраструктуры, заблаговременно выявить потенциальные риски надежности энергосистемы и возможные «узкие» места, определить необходимые технические решения на перспективу.В настоящее время работа по передаче функций оперативно-диспетчерского управления Системному оператору идет четко в соответствии с ранее утвержденным графиком. Сотрудничество на всех уровнях взаимодействия складывается в конструктивном русле», – заявил Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий.

В рамках визита состоялась рабочая встреча руководства Системного оператора с представителями топ-менеджмента ГМК «Норникель», в том числе вице-президентом – руководителем энергетического дивизиона компании Евгением Федоровым и генеральным директором АО «НТЭК» Сергеем Липиным. Стороны обсудили ход выполнения подписанного в июне на площадке Петербургского международного экономического форума соглашения о сотрудничестве между ГМК «Норникель» и АО «СО ЕЭС» по расширению зоны диспетчерской ответственности Системного оператора на территорию Норильско-Таймырской энергосистемы, а также подписанного в августе соглашения между Системным оператором и АО «НТЭК». Документ установил порядок технологического и информационного взаимодействия компаний на переходный период до 31 декабря 2023 года, в том числе порядок участия Красноярского РДУ в осуществляемых АО «НТЭК» процессах оперативно-диспетчерского управления и перспективного развития Норильско-Таймырской энергосистемой, а также в организации противоаварийных мероприятий.

Также участники встречи обсудили вопросы реализации утвержденного совместным приказом АО «СО ЕЭС» и АО «НТЭК» плана мероприятий по подготовке и принятию Системным оператором функций оперативно-диспетчерского управления в Норильско-Таймырской энергосистеме.

В соответствии с планом мероприятий на сегодняшний момент определен перечень объектов диспетчеризации Красноярского РДУ на территории Норильско-Таймырской энергосистемы и структура оперативно-технологического управления АО «НТЭК». Кроме того, разработаны и утверждены графики актуализации документации и внесения изменений в технологические информационно-управляющие системы (ИУС) и Единую информационную модель электроэнергетических систем, а также планы-графики по передаче Красноярскому РДУ функций расчета и выбора параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования устройств РЗА. Ведутся работы по формированию необходимой технологической инфраструктуры, организации обмена технологической информацией и необходимых каналов связи, синхронизации ИУС и программно-аппаратных комплексов.

Важной темой встречи стало обсуждение перспектив внедрения используемых Системным оператором передовых отечественных цифровых технологий и совершенствование уровня профессиональной подготовки специалистов с учетом специфики изолированно работающей энергосистемы.

Члены делегации Системного оператора посетили диспетчерский центр АО «НТЭК», оценили его инженерную инфраструктуру, технологическое оснащение и инструменты оперативно-диспетчерского управления. Специалисты АО «НТЭК» представили информацию о используемых программно-аппаратных комплексах и планах по их внедрению на 2023 год. Также в программу рабочей поездки вошло посещение крупнейших энергообъектов, в том числе Норильской ТЭЦ-2, подстанции Опорная и главной понизительной подстанции № 52, а также металлургических и горнодобывающих предприятий индустриального кластера и Заполярного транспортного филиала ГМК «Норникель».

В завершение встречи стороны выразили удовлетворение набранным темпом работ по формированию новой системы оперативно-диспетчерского управления и подчеркнули важность взаимодействия в процессе передачи АО «СО ЕЭС» функций оперативно-диспетчерского управления в Норильско-Таймырской энергосистеме в установленные законом сроки.