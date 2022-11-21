Около 60 млрд рублей будет направлено на реализацию инвестиционных проектов в сфере зеленой энергетики в Ставропольском крае до 2024 года. Об этом сообщил ТАСС и.о. министра экономического развития края Денис Полюбин.

"На ближайшие годы запланированы к реализации также крупные инвестиционные проекты, которые окажут значительное влияние на экономику края, в том числе в сфере зеленой энергетики - это проекты АО "Ветро-ОГК", ООО "Энел Рус Винд Ставрополье" на общую сумму порядка 60 млрд рублей. Реализация запланирована до 2024 года", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на инвестпроекты в сфере промышленности будет направлено 47 млрд рублей, в сфере логистики - около 15 млрд рублей. Также планируется выделить 14 млрд рублей на проекты в сфере сельскохозяйственного производства и более 6 млрд рублей на инвестпроекты в санаторно-курортной отрасли.

Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что на территории региона до конца года планируется построить четыре ветропарка мощностью 260 МВт. Общий объем генерируемой энергии будет составлять 740 МВт. Он отметил, что ветрогенерация в Ставропольском крае является приоритетом и регион набирает компетенции в зеленой энергетике.

Проект в сфере ветроэнергетики на территории края, как сообщалось ранее, планирует реализовать ПАО "Энел Россия". Компания намерена построить ветропарк к концу 2024 года. "Энел Россия" получила право на строительство нового объекта ветрогенерации совокупной установленной мощностью более 71 МВт в рамках проведенного в 2019 году российским правительством тендера по отбору проектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Ветропарк Родниковский будет расположен в Ставропольском крае.