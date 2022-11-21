Красноярские ученые добавили наночастицы в конструкцию солнечных батарей. Это увеличило долю захватываемого света на 10 %, плюс новая конструкция позволит сократить расходы на производство. Результаты исследования опубликованы в журнале Photonics.

Фотовольтаика, обеспечивающая преобразование солнечного света в тепло или в электрический ток, является перспективным направлением альтернативной энергетики. Эффективность таких устройств определяется материалом фоточувствительного слоя. Современные солнечные элементы на основе кремния практически достигли своего предела в способности преобразовывать световую энергию в электрическую. В связи с этим специалисты исследуют новые материалы, а также методы повышения эффективности преобразования света в них.

Ученые ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» и Северного Федерального университета предложили использовать наночастицы в конструкции органических солнечных элементов на основе таммовского плазмон-поляритона. Это позволило увеличить поглощение света и повысить эффективность устройства.

Исследователи использовали в конструкции фоточувствительного слоя сплюснутые или вытянутые по отношению к вектору падающего электрического поля наночастицы. Это позволило почти на 10 % увеличить поглощение света, попадающего на фоточувствительный слой. Более того, в предложенной модели он выступает не только в роли поглотителя, но и зеркала, принимающего участие в формировании локализованного состояния — таммовского плазмон-поляритона. К тому же новая конструкция для солнечных батарей позволит сократить расходы при их производстве.

«В основе работы солнечного элемента лежит принцип таммовского плазмон-поляритона — сгустка света, запертого между фоточувствительным слоем и многослойным отражающим зеркалом. Его роль заключается в формировании дополнительной полосы поглощения света в фоточувствительном слое. Полученные ранее на его основе солнечные элементы отличались высоким поглощением света, часть которого, однако, не преобразовывалась в электрическую энергию. Мы предложили новую модель органического солнечного элемента, в которой фоточувствительный слой выполнял одновременно две роли: поглотителя и зеркала для возбуждения таммовского плазмон-поляритона. Привлекательность такого устройства заключается в том, что можно полностью отказаться от использования металлических контактов и минимизировать потери в конструкции», — рассказал кандидат физико-математических наук научный сотрудник Института физики им. Л. В. Киренского СО РАН Рашид Гельмединович Бикбаев.

Исследование выполнено при поддержке гранта Президента Российской Федерации для молодых ученых — кандидатов наук (проект № МК-46.2021.1.2).

Группа научных коммуникаций ФИЦ КНЦ СО РАН

Фото Анастасии Тамаровской