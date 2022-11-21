Рынок специализированного программного обеспечения и оборудования автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) насыщен отечественными решениями и способен удовлетворять спрос предприятий ТЭК, об этом рассказал Николай Шульгинов на заседании комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению «Энергетика».

Участники совещания обсудили ситуацию с импортозамещением. Часть объектов электро- и теплоэнергетики, которые относятся к критической информационной инфраструктуре (КИИ), используют зарубежные автоматизированные системы управления технологическим процессом, а также российские системы производства с импортным программным обеспечением.

По поручению Президента России с марта 2022 года действуют ограничения на закупку иностранного программного обеспечения, а к 2025 году необходимо будет полностью перейти с иностранного программного обеспечения на отечественные решения на значимых объектах КИИ. Это может повлечь полную или частичную замену в том числе и оборудования АСУТП.

«Важно понимать, что ТЭК – технологически непрерывная отрасль и внепланово останавливать объекты, нарушая режимы работы энергосистемы или снижая объёмы производимых энергоресурсов нельзя. Необходимо проработать особые подходы при замещении объектов АСУТП российскими решениями в рамках плановых остановок оборудования», – отметил Николай Шульгинов.

Николай Шульгинов также отметил, что в настоящее время в России рынок оборудования и программного обеспечения для автоматизированных систем управления технологическими процессами широко представлен отечественными производителями.