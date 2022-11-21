Правительство увеличило размер компенсации, предоставляемой регионам и инвесторам на создание, модернизацию и реконструкцию инфраструктуры индустриальных парков и технопарков. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В первую очередь с 50 до 75% увеличен размер таких компенсаций для управляющих компаний частных парков. Одновременно расширен перечень возмещаемых расходов для управляющих компаний промышленных парков государственной формы собственности. Теперь в этот перечень включены затраты на финансовое обеспечение уплаты основного долга и процентов по кредитам, взятым управляющими компаниями.

Кроме того, вдвое увеличен максимальный объём подлежащих возмещению затрат регионов на создание и развитие инфраструктуры парков как государственной, так и частной формы собственности. Теперь он будет достигать 30 млн рублей на 1 га общей площади территории индустриального парка и 120 тыс. рублей на 1 кв. м общей площади зданий технопарков.

Вопрос обсуждался на совещании с вице-премьерами 21 ноября.

«Рассчитываем, что эти изменения позволят укрепить развитие промышленных и технопарков, нарастить производственный и технологический потенциал, открыть дорогу большему числу перспективных проектов и повысить уровень жизни наших граждан в регионах, где они реализуются», – отметил Михаил Мишустин.

Индустриальные парки и технопарки – это специальные площадки, подготовленные для реализации производственных проектов. На их территории создаются условия для обеспечения быстрого запуска производства, тестирования новых технологий и выведения товара на рынок.