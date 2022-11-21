Генерация и импортозамещение: не только турбины.
21 ноября 2022, 11:45
Рубрика: Законотворчество
Метки: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ТЕХНОПАРК, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Строительство
Источник: government.ru
Правительство увеличило размер компенсации, предоставляемой регионам и инвесторам на создание, модернизацию и реконструкцию инфраструктуры индустриальных парков и технопарков. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
В первую очередь с 50 до 75% увеличен размер таких компенсаций для управляющих компаний частных парков. Одновременно расширен перечень возмещаемых расходов для управляющих компаний промышленных парков государственной формы собственности. Теперь в этот перечень включены затраты на финансовое обеспечение уплаты основного долга и процентов по кредитам, взятым управляющими компаниями.
Кроме того, вдвое увеличен максимальный объём подлежащих возмещению затрат регионов на создание и развитие инфраструктуры парков как государственной, так и частной формы собственности. Теперь он будет достигать 30 млн рублей на 1 га общей площади территории индустриального парка и 120 тыс. рублей на 1 кв. м общей площади зданий технопарков.
Вопрос обсуждался на совещании с вице-премьерами 21 ноября.
«Рассчитываем, что эти изменения позволят укрепить развитие промышленных и технопарков, нарастить производственный и технологический потенциал, открыть дорогу большему числу перспективных проектов и повысить уровень жизни наших граждан в регионах, где они реализуются», – отметил Михаил Мишустин.
Индустриальные парки и технопарки – это специальные площадки, подготовленные для реализации производственных проектов. На их территории создаются условия для обеспечения быстрого запуска производства, тестирования новых технологий и выведения товара на рынок.
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