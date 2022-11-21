Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ограничение на включение в перечень зон с регулируемыми ценами на электроэнергию новых территорий, помимо ранее определенных девяти регионов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее законом "Об электроэнергетике" были установлены особенности функционирования отдельных субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии. Эти особенности заключаются в поставке электроэнергии и мощности на оптовом рынке для отдельных субъектов РФ по регулируемым ценам.

Законом устанавливаются ограничения на включение новых территорий в перечень таких субъектов. При этом определяется перечень из девяти регионов, для которых правительством РФ ранее уже установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков электроэнергии: Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Карелия, Северная Осетия - Алания, Тува, Чечня. Для этих регионов цены на оптовом рынке электроэнергии останутся регулируемыми.

Предусматривается, что в ценовых зонах оптового рынка производители электрической энергии обязаны заключать договоры ее поставки до 1 января 2031 года с покупателями, функционирующими в отдельных частях ценовых зон оптового рынка. Окончание срока действия таких договоров не может быть позднее 31 декабря 2030 года. Ранее планировалось, что этот порядок будет действовать до 2027 года.

Закон уточняет в отношении указанных девяти регионов сроки снижения доли покупки электроэнергии (мощности) по регулируемым ценам, а также ее размеры. Согласно действовавшим нормам, до 1 января 2023 года данная доля должна составлять 100%, а в первой половине 2023 года - снизиться до 90% и в дальнейшем уменьшаться каждые полгода на 10 п. п, вплоть до 10% в первом полугодии 2027 года. Одобренный закон сохраняет долю в 100% до 1 января 2025 года и предусматривает ее снижение на 2025 год до 90%, на 2026 год - до 75%, на 2027 год - до 60%, на 2028 год - до 45%, на 2029 год - до 30%, на 2030 год - до 15%.