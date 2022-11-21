Российский экологический оператор планирует вложить в строительство четырех автоматизированных комплексов по переработке и утилизации мусора в Курской области порядка 3,5 млрд рублей. Общая стоимость инвестиционных проектов составит 3,7 млрд рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе обладминистрации по итогам рабочей встречи губернатора региона Романа Старовойта и директора РЭО Дениса Буцаева.

"РЭО готов оказать финансирование за счет средств от размещения своих облигаций и вложить в реализацию проектов 3,5 млрд рублей путем льготного займа концессионерам. По основному объекту "КПО Курский" мощностью 150 тыс. тонн частная концессионная инициатива уже подана, в январе будет заключено концессионное соглашение", - цитирует пресс-служба Дениса Буцаева.

Четыре автоматизированных комплекса по переработке и утилизации мусора построят в Курской области к 2026 году, всего в реализацию проекта будет инвестировано 3,7 млрд рублей. Как отметили в обладминистрации, планируется, что благодаря строительству первого комплекса в 2024 году доля твердых коммунальных отходов в регионе, направленных на утилизацию, в общем объеме достигнет 30%, остальное будет отправляться на переработку.