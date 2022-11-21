Специалисты саратовского филиала ПАО «Россети Волга» присоединили к электрическим сетям новые объекты сотовой связи в селах Приречное Аткарского и Упоровка Екатериновского районов области. Для подключения базовых станций к существующей электросетевой инфраструктуре саратовские энергетики построили около 150 м линий электропередачи напряжением 0,4 кВ. Запрошенная электрическая мощность поступает с подстанций 220/10 кВ «Аткарская» и 35/10 кВ «Колено».

Для обеспечения учета объема электрической энергии смонтированы счетчики с дистанционной передачей данных.

Новые базовые станции построены в рамках программы, призванной обеспечить равные возможности использования современных сервисов для людей вне зависимости от того, проживают они в городе или сельской местности. Работа станций позволит расширить зону уверенного приема сигнала сотовой связи, повысить качество голосовой коммуникации и мобильного доступа в интернет для почти 600 жителей Приречного и Упоровки.

Подать заявку на присоединение к электрическим сетям можно через Портал электросетевых услуг ПАО «Россети» (https://портал-тп.рф) или мобильное приложение «Россети – личный кабинет». Консультации предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.