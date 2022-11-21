Строители хотят сэкономить на кабеле
21 ноября 2022, 10:48
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, САРАТОВСКИЕ РС, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Волга
Специалисты саратовского филиала ПАО «Россети Волга» присоединили к электрическим сетям новые объекты сотовой связи в селах Приречное Аткарского и Упоровка Екатериновского районов области. Для подключения базовых станций к существующей электросетевой инфраструктуре саратовские энергетики построили около 150 м линий электропередачи напряжением 0,4 кВ. Запрошенная электрическая мощность поступает с подстанций 220/10 кВ «Аткарская» и 35/10 кВ «Колено».
Для обеспечения учета объема электрической энергии смонтированы счетчики с дистанционной передачей данных.
Новые базовые станции построены в рамках программы, призванной обеспечить равные возможности использования современных сервисов для людей вне зависимости от того, проживают они в городе или сельской местности. Работа станций позволит расширить зону уверенного приема сигнала сотовой связи, повысить качество голосовой коммуникации и мобильного доступа в интернет для почти 600 жителей Приречного и Упоровки.
Подать заявку на присоединение к электрическим сетям можно через Портал электросетевых услуг ПАО «Россети» (https://портал-тп.рф) или мобильное приложение «Россети – личный кабинет». Консультации предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter