Строительно-монтажная готовность второго энергоблока БелАЭС составляет более 96%. Об этом сообщил журналистам в понедельник министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич в кулуарах международного форума "Атомэкспо" в Сочи.

"Первый энергоблок БелАЭС введен в эксплуатацию, второй будет введен. Проводятся пусконаладочные работы. Строительно-монтажная готовность - более 96%. Работа проводится в строгом соответствии с принятыми программами и поставленными задачами", - отметил Каранкевич, слова которого приводит агентство БелТА. При этом он не привел точные сроки ввода в эксплуатацию второго энергоблока.

По словам министра, страна "ощущает эффект от работы первого энергоблока". "С момента включения в сеть выработано более 9,6 млрд кВт·ч электроэнергии, что позволило заместить более 2,5 млрд куб. м природного газа, - сказал он. - Это дает значимый эффект и для экологии". Каранкевич отметил, что с учетом ввода двух энергоблоков замещение природного газа составит "около 4,5 млрд куб. м, а сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу - более 7 млн тонн".

Строительство АЭС в Белоруссии ведется по типовому российскому проекту "АЭС-2006". БелАЭС состоит из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). 3 ноября 2020 года первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны. В июне 2021 года первый блок БелАЭС введен в промышленную эксплуатацию. В декабре 2021 года на втором энергоблоке проведена загрузка свежего ядерного топлива в реактор, с которой начался физический пуск. Ввод второго энергоблока в эксплуатацию был запланирован к концу 2022 года.