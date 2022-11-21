19 ноября на площадке сооружения АЭС «Эль-Дабаа» в Египте (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик – Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») состоялась церемония заливки «первого бетона» в фундаментную плиту энергоблока № 2. Строительство на втором энергоблоке перешло в основную стадию.

В торжественной церемонии приняли участие министр электричества и возобновляемой энергетики Египта Мохаммед Шакер, председатель Управления по атомным электростанциям Египта (NPPA) Амгед Эль-Вакиль, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, старший вице-президент АО «АСЭ» по управлению проектами сооружения АЭС Александр Корчагин, а также проектные команды Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» и NPPA.

Ранее, 31 октября 2022 года, Управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта выдало разрешение на сооружение второго энергоблока АЭС «Эль-Дабаа», что позволило приступить к работам по заливке бетона.

«Египетско-российская команда демонстрирует высочайший уровень профессионализма и работает с опережением сроков. Символично, что такое важное технологическое событие, как заливка первого бетона в фундамент второго энергоблока совпало по дате с днем рождения президента Египта Абдельфаттаха Сиси, который и является идейным вдохновителем этого и многих других мегапроектов, реализуемых на сегодняшний день в Египте. Уверен, что атомная электростанция внесет большой вклад в качественное улучшение уровня жизни в стране и позволит Египту занять достойное место среди технологических лидеров региона», – сказал Мохаммед Шакер.

Алексей Лихачев, подчеркивая значимость состоявшегося события, отметил: «Начало строительства второго энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» говорит о том, что проект набирает ритм. Росатом продолжает активно работать за рубежом: мы строим 34 энергоблока в 11 странах. Но проект в Египте для нас имеет особое значение, ведь «Эль-Дабаа» станет первой атомной станцией на африканском континенте, построенной по российской технологии. Это самый крупный проект российско-египетского сотрудничества со времен строительства Асуанской плотины. Запуск АЭС будет играть важнейшую роль в социально-экономической и технологической жизни Египта и даст толчок для постепенного перехода промышленности и экономики страны к низкоуглеродным источникам. Это создаст прочный фундамент для уверенного и устойчивого развития Египта на десятилетия вперед. Поздравляю наших египетских коллег и партнеров с сегодняшним важным ключевым событием!».

В своем приветствии участникам церемонии Амгед Эль-Вакиль отметил успехи проекта АЭС «Эль-Дабаа»: «Начало основного этапа сооружения энергоблоков № 1 и № 2 в текущем году является масштабным достижением проекта сооружения АЭС, что демонстрирует уровень поддержки проекта со стороны руководства наших двух стран. Пользуясь случаем, хочу от имени Управления по атомным станциям выразить глубокую благодарность нашим российским партнерам за их поддержку в ходе реализации этого исторического проекта. Наши совместные достижения являются отражением плодотворного сотрудничества. Меня также вдохновляют успехи Египта, связанные с его формированием как регионального лидера в области мирного использования атомной энергии, и это, я уверен, будет служить на благо регионов Ближнего Востока и Северной Африки».

«Летом 2022 года на проекте АЭС «Эль-Дабаа» состоялось ключевое событие – залит «первый» бетон на энергоблоке № 1. Сегодня мы сделали еще один последовательный шаг – приступили к основному этапу сооружения энергоблока № 2. Согласованная и организованная совместная работа заказчика (NPPA) и подрядчика (АО «АСЭ») позволяет добиваться успеха и предсказуемости в реализации этого Проекта», – сказал Александр Корчагин.

АЭС «Эль-Дабаа» – первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена в городе Эль-Дабаа провинции Матрух на берегу Средиземного моря, примерно в 300 км к северо-западу от Каира. АЭС будет состоять из 4-х энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) поколения III+. Это технология новейшего поколения, которая уже имеет референции и успешно работает. В России работает четыре блока с реакторами этого поколения: по два реактора – на площадке Нововоронежской и Ленинградской атомных электростанций. За пределами России в ноябре 2020 года к сети был подключен один энергоблок с реактором ВВЭР-1200 на Белорусской АЭС.

Сооружение АЭС осуществляется в соответствии с пакетом контрактов, вступивших в силу 11 декабря 2017 года. Согласно контрактным обязательствам российская сторона не только построит станцию, но и осуществит поставку российского ядерного топлива на весь жизненный цикл атомной электростанции, а также окажет египетским партнерам помощь в обучении персонала и поддержку в эксплуатации и сервисе станции на протяжении первых 10 лет ее работы. В рамках еще одного соглашения российская сторона построит специальное хранилище и поставит контейнеры для хранения отработавшего ядерного топлива.

Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: АО «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский филиалы – проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации.

Инжиниринговый дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира. Около 80% выручки дивизиона составляют зарубежные проекты.

Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии. www.ase-ec.ru

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Несмотря на внешние ограничения отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру.

Источник: Управление коммуникаций Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом»