Глава Минстроя России Ирек Файзуллин и губернатор Камчатского края Владимир Солодов в рамках рабочей встречи обсудили вопросы строительства социально значимых объектов, благоустройства Петропавловска-Камчатского и реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда», а также задачи, которые стоят перед регионом на ближайшие годы.

За 10 месяцев 2022 года в Камчатском крае введено в эксплуатацию 63,1 тыс. кв. метров жилья.

«В этом году результаты ввода жилья в регионе превышают показатели прошлого года на 31% - это значительное увеличение для региона. Важно отметить, что те программы, которые сегодня действуют на территории всей страны, позволяют не только увеличивать объемы вводимого жилья, но и создавать необходимую инфраструктуру и модернизировать коммунальный блок», - подчеркнул Глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Так, на территории региона ведутся строительно-монтажные работы на трех объектах в рамках федпроекта «Чистая вода», среди которых с опережением графика ведется реконструкция водовода от водозабора до пгт. Палана и внутриплощадочных сетей водовода территории совхоза поселка.

На заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ Камчатскому краю одобрена заявка на предоставление заемных средства из Фонда ЖКХ на реализацию проекта по проектированию и строительству газовой котельной в с. Сосновка Николаевского сельского поселения. Благодаря строительству новой газовой котельной будет улучшено качество предоставляемых услуг для 955 жителей села Сосновка Николаевского сельского поселения. Закрытие старой угольной котельной и переход на использование более экологичного источника отопления позволит сократить негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, удастся существенно снизить затраты на эксплуатацию оборудования и плановый ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

Кроме того, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду Камчатским краем были выполнены работы по капитальному ремонту коммунального сетевого комплекса: 13,5 км тепловых сетей, 11,8 км водопроводных сетей и 8,4 км канализационных сетей.

В регионе активно реализуется федпроект по формированию комфортной городской среды - из запланированных 52 территорий на сегодняшний день работы завершены на 50 объектах. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов также отметил:

«Сейчас Камчатка подала три заявки на участие в конкурсе Малых городов. Реализация этих проектов позволит продолжить благоустройство центральной набережной Петропавловска, а также дополнительного проекта паркового пространства и продолжение благоустройства Вилючинска - там завершена реконструкция Вилючинского проспекта, но нужно продолжать дальше в сторону городского пирса - излюбленного места отдыха горожан».

Еще одной важной темой рабочей встречи стало строительство Камчатской краевой больницы, которое находится на особом контроле Минстроя России. На сегодняшний день практически закрыты тепловые контуры обоих корпусов первого этапа, выставлены леса для возможности устройства фасада. В одном из корпусов уже установлены перегородки помещений, идет внутренняя отделка.