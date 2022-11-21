В филиале «Россети Центр»— «Орелэнерго» прошла стратегическая сессия, посвященная концепции нулевого травматизма. Участие в тематических лекциях и тренингах приняли руководители и специалисты подразделений охраны труда и производственной безопасности «Россети Центр» и филиалов компании.

Главной темой встречи стало обсуждение применяемых подходов и методов реализации концепции Vision Zero, развитие мотивированной лидерской позиции, атмосферы доверия и открытости при обсуждении вопросов производственной безопасности в коллективе. В приоритете такого подхода — формирование поведенческих навыков, общая вовлеченность и нетерпимость к нарушениям в области охраны труда среди работников.

В ходе стратегической сессии энергетики участвовали в мастер-классах, тренингах и лекциях под руководством опытных тренеров. Для решения тематических кейсовых заданий участникам предлагалось разработать серию эффективных решений в условиях, приближенным к реальным, проанализировать и выявить факторы риска, влияющие на безопасность труда. Особое внимание было уделено роли лидера в области профилактики производственного травматизма.

По итогам мероприятия энергетики не только обменялись наработанным опытом внедрения профилактических мероприятий, формирующих условия для безопасного и эффективного труда, но и повысили уровень своих профессиональных компетенций в области производственной безопасности.