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В Орелэнерго обсудили концепцию нулевого травматизма Vision Zero

В Орелэнерго обсудили концепцию нулевого травматизма Vision Zero

21 ноября 2022, 10:36
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, ОРЕЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Центр

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В филиале «Россети Центр»— «Орелэнерго» прошла стратегическая сессия, посвященная концепции нулевого травматизма. Участие в тематических лекциях и тренингах приняли руководители и специалисты подразделений охраны труда и производственной безопасности «Россети Центр» и филиалов компании.

Главной темой встречи стало обсуждение применяемых подходов и методов реализации концепции Vision Zero, развитие мотивированной лидерской позиции, атмосферы доверия и открытости при обсуждении вопросов производственной безопасности в коллективе. В приоритете такого подхода — формирование поведенческих навыков, общая вовлеченность и нетерпимость к нарушениям в области охраны труда среди работников.

В ходе стратегической сессии энергетики участвовали в мастер-классах, тренингах и лекциях под руководством опытных тренеров. Для решения тематических кейсовых заданий участникам предлагалось разработать серию эффективных решений в условиях, приближенным к реальным, проанализировать и выявить факторы риска, влияющие на безопасность труда. Особое внимание было уделено роли лидера в области профилактики производственного травматизма.

По итогам мероприятия энергетики не только обменялись наработанным опытом внедрения профилактических мероприятий, формирующих условия для безопасного и эффективного труда, но и повысили уровень своих профессиональных компетенций в области производственной безопасности.

— Концепция нулевого травматизма — это не только последовательные действия работодателя, направленные на обеспечение максимальной безопасности персонала, но и вовлеченность, нетерпимость к нарушениям со стороны сотрудников. Благодаря общей заинтересованности в результате и комплексному подходу к решению вопросов производственной безопасности, понятие «нулевой травматизм» стало в Орелэнерго общепринятым стандартом в области организации системы охраны труда, — отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Орелэнерго» Сергей Алёшин.

Источник: Россети Центр

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