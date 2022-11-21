 
Контракты

В Оренбургском районе откроется новая школа на 1135 мест

В Оренбургском районе откроется новая школа на 1135 мест

21 ноября 2022, 13:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
151
Авторы и источники / Правообладателям

В селе Нежинка Оренбургского района к июлю 2024 года построят школу на 1135 мест, сообщает RosTender.info.

Подрядчика, который разработает документацию и построит здание, определят по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до пятого декабря. Начальная цена контракта – 1,1 млрд рублей.

Трехэтажное здание будет состоять из нескольких функциональных блоков – учебных, административно-хозяйственных, спортивного назначения. Школа откроется в рамках реализации муниципальной программы по развитию системы образования Оренбургского района.

 

Источник: Ростендер

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Контракты
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно