В Оренбургском районе откроется новая школа на 1135 мест

В селе Нежинка Оренбургского района к июлю 2024 года построят школу на 1135 мест, сообщает RosTender.info.

Подрядчика, который разработает документацию и построит здание, определят по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до пятого декабря. Начальная цена контракта – 1,1 млрд рублей.

Трехэтажное здание будет состоять из нескольких функциональных блоков – учебных, административно-хозяйственных, спортивного назначения. Школа откроется в рамках реализации муниципальной программы по развитию системы образования Оренбургского района.