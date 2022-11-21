В Оренбургском районе откроется новая школа на 1135 мест

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21 ноября 2022, 13:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Источник: Ростендер
В селе Нежинка Оренбургского района к июлю 2024 года построят школу на 1135 мест, сообщает RosTender.info.
Подрядчика, который разработает документацию и построит здание, определят по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до пятого декабря. Начальная цена контракта – 1,1 млрд рублей.
Трехэтажное здание будет состоять из нескольких функциональных блоков – учебных, административно-хозяйственных, спортивного назначения. Школа откроется в рамках реализации муниципальной программы по развитию системы образования Оренбургского района.
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