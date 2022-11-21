21 ноября 2022 года в рамках XII Международного Форума «АТОМЭКСПО 2022» в Сочи АО «Русатом Сервис» и АО «НоваВинд» провели круглый стол по теме «Диверсификация решений для «зеленого» энергоперехода».

Спикерами круглого стола выступили генеральный директор АО «Русатом Сервис» Е. Сальков, генеральный директор АО «НоваВинд» Г. Назаров, и.о. директора департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга РФ Д. Кляповский, руководитель направления по энергетике и ЖКХ Департамента отраслевой экспертизы АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» М. Губанов, директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики А. Жихарев, генеральный директор АО «Силовые машины» А. Конюхов, управляющий директор «Делф инжиниринговый консалтинг» (ЮАР) Д. Нат, директор по инвестициям в сфере энергетики Saigon Asset Management (Вьетнам) Хоанг Нгуен и другие. Модератором круглого стола стала И. Гайда, эксперт Центра по энергопереходу и ESG Сколковского института науки и технологий.

Участники обсудили волнующие общественность вопросы «зеленого» энергоперехода - стремительное развитие ВИЭ и увеличение их доли в энергобалансе стран в свете борьбы с изменениями климата, будущее возобновляемых источников энергии в условиях дефицита генерирующих мощностей, риски перехода в эру стагнации зеленой энергетики и возможности обхода энергетического кризиса в целом.

«Мы рассматриваем производителей гидроагрегатов для малых ГЭС, силовой электроники, программного обеспечения как окно возможностей: например, в части оборудования для малых ГЭС мы имеем свои компетенции, что открывает для нас горизонты по занятию новой ниши», - отметил в своем выступлении генеральный директор АО «Русатом Сервис» Евгений Сальков.

«Перераспределение экспортно-импортных потоков открывает большие возможности для экспорта российских технологий. Рынки, не достигшие на текущий момент пика использования потенциала ресурсов ВИЭ, могут рассматривать НоваВинд как надежного партнера с развитыми компетенциями в сфере девелопмента проектов, а также с собственным производством и эксплуатацией.» - заявил генеральный директор АО «НоваВинд» Григорий Назаров.

«Мы движемся в направлении снижения выбросов парниковых газов и достижения разумного баланса между видами генерации. Однако работа в этом направлении должна быть скорректирована в сторону импортозамещения оборудования и поиска новых партнеров на неевропейских рынках», - отметил Директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев.

«Развитие распределенной генерации на основе ВИЭ в удаленных и изолированных районах Дальнего Востока и Арктики может стать ключевым направлением диверсификации решений "зеленого энергоперехода" в нашей стране. Соответствующее направление закреплено во всех отраслевых и макрорегиональных документах стратегического планирования и вызывает значительный интерес со стороны бизнеса. КРДВ оказывает содействие реализации инвестиционных проектов локальной энергетики и активно участвует в разработке дополнительных мер государственной поддержки этой сферы», – прокомментировал руководитель направления по энергетике и ЖКХ Департамента отраслевой экспертизы АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Максим Губанов.

Управляющий директор Делф инжиниринговый консалтинг Джон Нат отметил:

«Многие страны Африки, в том числе ЮАР, сталкиваются с нехваткой электроэнергии, а текущее энергоснабжение зачастую нестабильно из-за системных сбоев (так называемые «блэкауты»), и запланированных веерных отключений. И одним из векторов развития энергосистемы может стать переход на ВИЭ».

Генеральный директор АО «Силовые машины» Александр Конюхов сказал:

«Силовые машины» готовы занять нишу технологически независимого производителя ветроэнергетических установок мощностью от 5 МВт, которая освободилась с уходом псевдолокализованных европейских производителей. Для энергомашиностроительной компании «Силовые машины» этот продукт комплементарен, мы можем обеспечить его быструю постановку на производство. Сегодня мы оцениваем спрос и рассматриваем потенциальных партнёров для его реализации».

Участники круглого стола оценили долю низкоуглеродной генерации к 2030-2035 гг, а также обсудили, что мешает развитию «зеленой» энергетики сейчас. По результатам обсуждения, главными сдерживающим фактором развития «зеленой» энергетики являются длительная окупаемость, высокая конкуренция, а также «дорогие» деньги для инвесторов. А онлайн-голосование показало, что по мнению аудитории, доля ВИЭ в мировой энергобалансе через 10-15 лет значительно увеличится.

АО «Русатом Сервис» входит в электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом». Компания оказывает сервисные услуги энергетическим объектам в различных отраслях энергетики. Компания присутствует практически во всех странах с действующими АЭС с ВВЭР за рубежом. АО «Русатом Сервис» включают комплексные проекты по продлению срока эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, поставке оборудования и ЗИП, ядерной инфраструктуре, консультационные услуги и обучение, проекты в сфере неатомной, в том числе гидроэнергетике. В рамках направления «Роботехника» компания предлагает услуги по конструированию и изготовлению роботизированных комплексов и иного нестандартного оборудования для предприятий атомной отрасли и за ее пределами. www.rusatomservice.ru

АО «НоваВинд» - дивизион Росатома, основная задача которого – консолидировать усилия Госкорпорации в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики. Компания была основана в сентябре 2017 года. В контуре НоваВинд сосредоточено управление всеми компетенциями Росатома в ветроэнергетике – от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций. На сегодняшний день АО «НоваВинд» ввело в эксплуатацию 720 МВт ветроэнергетических мощностей. Всего до 2027 года Росатом введёт в эксплуатацию ветроэлектростанции общей мощностью около 1,7 ГВт. www.novawind.ru.