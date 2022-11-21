Группа «Россети» приступила к финальному этапу создания высокотемпературной сверхпроводящей кабельной линии постоянного тока в Санкт-Петербурге. Транзит протяженностью 2,5 км не имеет аналогов в мире. Он свяжет подстанции Центрального и Адмиралтейского районов и позволит передавать до 50 МВт мощности на среднем напряжении 20 кВ. Ход работ проверил Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин в рамках поездки в Северо-Западный федеральный округ.

Проложено уже более 1,5 км кабеля, до конца 2022 года его монтаж будет завершен. Одновременно энергетики строят преобразовательные устройства на подстанциях 330 кВ «Центральная» и 110 кВ «РП-9», которые войдут в состав энерготранзита. Ввод всех объектов в эксплуатацию планируется в 2023 году.

Главная особенность линии – «начинка» из сверхпроводника, у которого сопротивление стремится к нулю при «заморозке» ниже 77 К. Для охлаждения будет создана двухконтурная система криогенного обеспечения протяженностью 5 км. В основу решения легли разработки «Россети Научно-технического центра». Стоимость проекта, включая создание пилотной линии ВТСП и испытания на собственном полигоне, составляет 3,5 млрд рублей.