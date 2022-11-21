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21 ноября 2022, 09:36
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ, ВТСП, СВЕРХПРОВОДНИК, МЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети ФСК ЕЭС
Группа «Россети» приступила к финальному этапу создания высокотемпературной сверхпроводящей кабельной линии постоянного тока в Санкт-Петербурге. Транзит протяженностью 2,5 км не имеет аналогов в мире. Он свяжет подстанции Центрального и Адмиралтейского районов и позволит передавать до 50 МВт мощности на среднем напряжении 20 кВ. Ход работ проверил Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин в рамках поездки в Северо-Западный федеральный округ.
Проложено уже более 1,5 км кабеля, до конца 2022 года его монтаж будет завершен. Одновременно энергетики строят преобразовательные устройства на подстанциях 330 кВ «Центральная» и 110 кВ «РП-9», которые войдут в состав энерготранзита. Ввод всех объектов в эксплуатацию планируется в 2023 году.
Главная особенность линии – «начинка» из сверхпроводника, у которого сопротивление стремится к нулю при «заморозке» ниже 77 К. Для охлаждения будет создана двухконтурная система криогенного обеспечения протяженностью 5 км. В основу решения легли разработки «Россети Научно-технического центра». Стоимость проекта, включая создание пилотной линии ВТСП и испытания на собственном полигоне, составляет 3,5 млрд рублей.
«Высокотемпературная сверхпроводимость – флагманская технология в энергетике с огромными перспективами. Она обеспечивает передачу большой мощности почти при полном отсутствии потерь, а также позволяет строить компактные и высокоэффективные объекты, что особенно важно в мегаполисах. Поэтому рассматриваем возможность масштабирования проекта. Кроме того, прорабатываем решения с применением ВТСП для вывода мощности с крупных объектов генерации», – отметил Андрей Рюмин.
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