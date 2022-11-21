Компания «Россети Тюмень» начала реконструкцию воздушной линии 110 кВ «Пыть-Ях – Парус» в Ханты-Мансийском автономном округе. Объект участвует в электроснабжении инфраструктуры Усть-Балыкского месторождения нефти – одного из крупнейших в Западной Сибири. Стоимость инвестпроекта составит более 339 млн рублей.

В рамках реконструкции участка двухцепной ЛЭП энергетики заменят 43 железобетонные опоры на металлические высотой от 24 до 39 метров и массой от 3 до 15 тонн. Помимо этого, будет смонтирован новый сталеалюминевый провод протяженностью 67 км и массой более 40 тонн. Работы осложняются множественными пересечениями линии электропередачи с объектами нефтегазодобывающей инфраструктуры. Для обеспечения безопасности транспортировки углеводородов при обслуживании ВЛ компании предстоит обустроить 22 транспортных переезда через трубопроводы и переустроить 13 мест пересечения с действующими воздушными линиями.

Всего в строительно-монтажных работах планируется задействовать 33 работника и 14 единиц спецтехники, в том числе сваебойную машину с максимальной длиной забиваемых свай 12 метров. Чтобы обеспечить доступ к ВЛ в зимний период, будет организован вдольтрассовый проезд и возведены две ледовые переправы через протоку Вандрас и реку Большой Карьеган.

«Россети Тюмень» ведут непрерывную работу по модернизации электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Реконструкция линии электропередачи 110 кВ «Пыть-Ях – Парус» повысит надежность электроснабжения Усть-Балыкского месторождения в главном нефтедобывающем регионе России.