С января по октябрь 2022 года включительно в филиале ПАО «Россети Юг» – «Калмэнерго» исполнено более 700 договоров технологического присоединения. Новым потребителям предоставлено 106,7 МВт мощности.

Одними из наиболее значимых социальных объектов, подключенных к энергосети республики в этот период, стали системы наружного освещения вдоль автомобильных трасс. Так, электроэнергией обеспечены участки федеральных автомобильных дорог Р-215 «Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала» рядом с п. Артезиан и Р-216 «Астрахань-Элиста-Ставрополь» на въезде в г. Элисту. Энергетики оперативно подключили системы уличного освещения к воздушным линиям 0,4 кВ. Хорошая освещенность позволит снизить аварийность на дорогах, их эксплуатация станет комфортнее и безопаснее.

Также энергетики обеспечили электроэнергией новую школу и детский сад в с. Троицкое, фельдшерско-акушерские пункты в п. Нарын, Первомайский, Бага-Чонос, с. Весёлое и Дружное, парки «Молодежный» и «Бумба» в г. Элисте и п. Ики-Бурул.

Всего на сегодняшний день в Калмыкии действуют 742 договора на подключение к сетям с общей запрашиваемой мощностью 22,7 МВт.

Потребители с мощностью устройств до 150 кВт имеют возможность подать заявку онлайн через специализированный «Портал-тп.рф». Здесь же можно отслеживать и ход ее рассмотрения. Кроме того, доступен еще один полезный интерактивный ресурс – сервис «День потребителя». С его помощью можно записаться на прием к одному из ответственных руководителей «Россети Юг», чтобы обсудить любой вопрос по технологическому присоединению.