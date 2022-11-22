Фото: Росавтодор

Общая протяженность таких участков через три года составит 207 км.

Наряду с 43-километровым обходом Усолья-Сибирского, который сдадут в эксплуатацию в 2024 году, к 2026-му планируется ввести в строй еще восемь объектов капремонта. По пяти из них уже ведутся проектно-изыскательские работы. Речь идет об участках трасс Р-255 «Сибирь» и А-331 «Вилюй» общей длиной 64 км, которые планируется расширить с двух до четырех полос. Это позволит увеличить пропускную способность дорог, проходящих рядом с населенными пунктами и важными транспортными узлами, а также, за счет комплексного обустройства этих отрезков, снизить количество ДТП.

Один из таких объектов – 9-километровый участок трассы Р-255 «Сибирь» (км 1353- км 1362) близ Нижнеудинска. В перспективе он может стать частью его транспортного обхода. Другой пример: отрезок км 1681– км 1688, капремонт которого будет реализован одновременно с реконструкцией развязки, что на пересечении с региональной дорогой Залари – Балаганск. Кроме того, аналогичные работы проведут и на трех участках трассы А-331 «Вилюй» (км 139 - км 149, км 149 - км 162 и км 192 - км 202).

*** На сегодняшний день протяженность четырехполосных дорог, находящихся в ведении ФКУ Упрдор «Прибайкалье», составляет 100 км. Из них на трассу Р-255 «Сибирь» приходится 32 км, а на А-331 «Вилюй» – 30 км. Это дороги I категории. Кроме того, есть еще около 40 км автодорог II и III категорий, где благодаря раздельному трассированию также организовано четырехполосное движение.