Энергетики Талицких электрических сетей филиала «Россети Урал» -«Свердловэнерго» выполнили комплекс мероприятий по технологическому присоединению 80-ти земельных участков вблизи д. Бурмакина, где расположено поселение.

Для электроснабжения территории специалисты энергокомпании создали новую сетевую инфраструктуру. А именно, установили комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА, построили более трех км распределительных линий электропередачи различного класса напряжения. Для этого энергетики установили 103 железобетонных опоры и смонтировали порядка 9-ти км самонесущего изолированного провода. Данный провод обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками и высоким уровнем безопасности. Также, специалисты смонтировали прибор контрольного учёта.

Для электросетевой компании общая стоимость работ по технологическому присоединению составила более 3, 5 млн. рублей.

Стоит отметить, что энергоснабжение экопоселения «Родное» позволяет обеспечить развитие поселения. Экотуризм – одно из востребованных сегодня современных направлений. Уже сегодня на данной территории организовывают и проводят туры выходного дня, которые вызывают высокий интерес у жителей не только Слобода-Туринского района, но и других городов.

Летом текущего года был проведен первый этнофестиваль «Родные люди», на котором гости познакомились с культурой конца XIX - начала XX веков, со стрельбой из лука. Были проведены мастер-классы по рукоделию, по вокалу и танцам, по технике массажа и йоге. На сегодняшний день в поселении постоянно проживают три семьи, установлены теплые юрты, продолжается строительство домов, обустраиваются площадки для отдыха. «Родное» находится в молодом сосновом лесу и в 500 метрах от одной из крупных рек Урала – Тура. Гости получают возможность провести время с семьей и друзьями, перезагрузиться от рабочих дней.